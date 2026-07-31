CFR Cluj este într-o situație complicată din punct de vedere financiar, iar în Gruia se vorbește despre o posibilă insolvență.

La formația clujeană sunt probleme cu salariile restante, dar Ioan Varga a făcut un anunț în acest sens.

Ioan Varga, surpriză pentru jucătorii lui CFR Cluj

Patronul lui CFR Cluj a vorbit despre situația financiară a ardelenilor după victoria 3-0 din preliminariile Conference League în fața lui Alashkert.

Ioan Varga a anunțat după calificarea lui CFR Cluj că le-a plătit un salariu restant jucătorilor și urmează să le plătească și pe celelalte două.

„Le-au intrat banii astăzi (n.r. vineri, 31 iulie). Voiam să o fac de ieri, dar n-am vrut să-i bulversez, pentru că i-am simțit concentrați. Vreau să-i și felicit pe jucători pentru cum au jucat ieri. Mi-a plăcut cum a arătat echipa.

Pe data de 25 iulie s-a ajuns la trei salarii restante. Eu le-am promis că le voi vira două salarii, dar vreau să le fac o surpriză și să intre toate trei săptămâna viitoare.

Vom plăti și celelalte datorii și ajungem pe zero, din nou. Normal că eu voi acoperi toate datoriile. Cine altcineva să o facă? Mai există altcineva care să bage bani la clubul ăsta? Intrăm în normalitate”, a spus Ioan Varga, pentru Prosport.

Karlo Muhar, despre viitorul său după CFR Cluj - Alashkert 3-0

Muhar se numără printre fotbaliștii care au depus memoriu pentru încheierea contractului din cauza restanțelor salariale.

„A fost o seară frumoasă, europeană în Gruia. E foarte frumos şi sper să continuăm aşa. Am pus presiune de la început, am încercat să centrăm mai mult, să punem jucătorii în careu. Chiar şi după 2-0 am zis că trebuie să înscriem cât mai multe goluri.

Vreau să rămân la CFR, inima mea e aici, îi respect pe cei din club. Am fost mulți ani aici. CFR e în inima mea. Îmi doresc tot ceea ce e mai bun pentru CFR. Vreau să continui aici", a declarat Muhar, citat de news.ro.

Întrebat despre viitoarea adversară din Conference League, echipa norvegiană Tromso, Muhar a spus doar: „Vom vedea, e o echipă scandinavă, împotriva căreia e greu să joci. Dacă au ajuns aici, e clar că sunt buni”.