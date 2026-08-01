Antrenorul român a reușit o performanță incredibilă încă din primul an pe banca lui Inter și a bifat eventul: cupa și campioantul în Italia.

Cristi Chivu nu va avea o misiune ușoară în stagiunea viitoare, când se va lupta din nou cu Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma și Como.

Bobo Vieri: „Presiunea există, dar este obișnuit cu ea”

Fostul mare atacant de la Inter a subliniat calitățile lui Cristi Chivu, datorită cărora Inter a triumfat pe plan intern în stagiunea precedentă.

Christian Vieri l-a numit pe tehnicianul român un „antrenor foarte bine pregătit” și nu s-a ferit să spună că a reușit să remonteze o echipă care a avea moralul scăzut după finala Ligii Campionilor pierdută cu un zdrobitor 0-5 în fața lui PSG.

„A fost un jucător foarte bun, iar acum este un antrenor foarte bine pregătit. Înțelege situațiile de joc. Inter i-a oferit o responsabilitate uriașă și nu este pentru oricine să vină aici. Echipa venea după o lovitură grea, iar el a reușit să o reîncarce din punct de vedere mental.

A făcut o treabă extraordinară, echipa a practicat un fotbal spectaculos, a dominat întregul sezon și a câștigat pe deplin titlul. Chivu știe că la Inter trebuie să câștige mereu. Presiunea există, dar este obișnuit cu ea.”, a spus Bobo Vieri, conform TMW.com.

Fostul atacant a vorbit și despre lupta la titlu din Serie A, acolo unde o vede favorită tot pe campioana Inter, dar consideră că Napoli va avea un cuvânt important de spus, având în vedere venirea lui Massimiliano Allegri.

„Inter este o super echipă. A câștigat campionatul și Cupa și pornește favorită, este normal. Văd bine și Napoli, care are un antrenor precum Allegri, foarte, foarte bun și cu multă experiență. Apoi sunt și celelalte echipe din urmă.”, a adăugat Christian Vieri.

Cristi Chivu a tras semnalul de alarmă: ce își dorește în mercato

Tehnicianul care a câștigat campionatul și cupa în Italia în primul sezon pe banca „nerazzarrilor” se bucură de aducerea lui John Stones, despre care a spus că întărește defensiva campioanei Italiei.

Cristi Chivu a transmis însă un mesaj subtil pentru conducerea lui Inter și a subliniat faptul că și-ar mai dori și alte transferuri în această vară.

„Sunt fericit de venirea lui Stones. Este important pentru noi din multe puncte de vedere: prin calitate, personalitate și carismă. El ridică nivelul apărării noastre. Acum ne concentrăm pe jucătorii pe care îi avem la dispoziție și îi așteptăm pe cei care revin din vacanța de după Cupa Mondială.

Mai este încă o lună de mercato. Echipa este competitivă, dar ai mereu nevoie de jucători importanți, care să te ajute să faci pasul înainte și să rămâi la nivelul ambițiilor acestui club.”, a spus Cristi Chivu, conform TMW.com.