George Pușcaș a venit la Dinamo la finalul lunii februarie a acestui an, dar nu a reușit să impresioneze.

Atacantul de 30 de ani a avut probleme medicale în finalul sezonului trecut și a hotărât să se opereze.

Dinamo s-a decis: ce urmează pentru George Pușcaș

George Pușcaș se recuperează după operația pe care a făcut-o înainte de startul sezonului în Superliga, iar Nuno Campos nu îl poate folosi încă.

Andrei Nicolescu a avut o intervenție telefonică în matinalul de la VOYO Sport 1 și a explicat situația atacantului care mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2027.

Președintele „câinilor” a dezvăluit că Pușcaș beneficiază de încredere și cele două părți sunt foarte aproape de prelungirea înțelegerii.

„Suntem foarte aproape să prelungim pe încă un an contractul lui George Pușcaș, pentru ca toată lumea să poată să se concentreze pe revenirea lui, pe performanța lui și pe intrarea lui în formă.

(n.r. Ești îngrijora de problemele lui medicale?) Sunt un pic frustrat pentru că noi ne făcusem planul ca revenirea lui să nu dureze atât de mult și să beneficiem de calitățile lui mai devreme. Din păcate nu a reușit să ne arate ce poate decât într-un sigur meci, și în bucăți din alte partide. Îngrijorare nu este pentru că știm ce poate el”, a spus Andrei Nicolescu, în exclusivitatea la VOYO Sport 1.

Opt meciuri, un gol și o pasă decisivă sunt cifrele lui George Pușcaș în tricoul lui Dinamo, iar „câinii” sunt în căutarea unui atacant.

Fotbalistul de 30 de ani trecut pe la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și Bodrum FF este cotat la 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.