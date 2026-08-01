FCSB a avut un start perfect de campionat, cu două victorii în primele două etape, în meciurile cu FC Argeș (2-0) și cu Csikszereda (2-0).

Din păcate pentru Tavi Popescu și compania, a urmat eliminarea-șoc din Europa, după dubla cu Auda (Letonia), în turul 2 preliminar Conference League. Această contraperformanță a lovit echipa ca un trăsnet, mai ales că pregătirea de vară părea că a decurs bine sub comanda lui Marius Baciu.

În perioada cantonamentului, FCSB a pierdut la scor cu Union Saint-Gilloise (Belgia), 0-4, dar apoi, în al doilea amical, formația bucureșteană s-a redresat și a trecut de Al-Jazira (Emirate) cu 1-0. Iar acest rezultat a fost remarcat acum de presa arabă, la finalul stagiului de pregătire pe care echipa lui Cosmin Olăroiu a avut-o în Olanda.

„În șase meciuri amicale, doar FCSB a reușit să învingă echipa lui Cosmin“

Având în vedere că Al-Jazira e printre cele mai importante grupări din Orientul Mijlociu, presa arabă tocmai a analizat cantonamentul acestei echipe, sub comanda lui Cosmin Olăroiu, în vederea noului sezon competițional 2026-2027.

Jurnalistul Ahmed Tariq a remarcat că Al-Jazira și-a câștigat identitatea sub comanda tehnicianului român, dovadă și rezultatele înregistrate în amicalele verii.

„Al-Jazira tocmai și-a încheiat stagiul de pregătire din Olanda, unde s-a aflat de la începutul lunii iulie. Cantonamentul european a durat 25 de zile și a inclus mai multe meciuri de verificare. Singura echipă care a reușit să învingă Al-Jazira, în această vară, a fost FCSB din România. În chiar primul amical, echipa bucureșteană a trecut de trupa lui Cosmin cu 1-0.

Apoi însă, treptat, Al-Jazira și-a câștigat noua identitate sub comanda lui Olăroiu. Iar condiția fizică a jucătorilor s-a tot îmbunătățit. Acest progres tehnico-tactic a fost reflectat în rezultate. După amicalul cu FCSB, Al-Jazira a învins Zwolle (Olanda) cu 1-0 și Vitesse (Olanda) cu 2-1. Au fost și două remize cu Charleroi (Belgia), 1-1, și cu St Truiden (Belgia), 0-0. În concluzie, fanii lui Al-Jazira au motive de optimism după creșterea arătată de echipă, în ultimele săptămâni“, a notat jurnalistul arab.

Olăroiu, urmează prima mare provocare

Noua ediție a campionatului din Emirate pornește la drum pe 14 august. Al-Jazira va disputa prima partidă din întrecerea internă pe 16 august, în deplasare cu Hatta. Până atunci însă, alta va fi marea provocare a lui Cosmin Olăroiu la noua sa echipă.

Concret, pe 11 august, Al-Jazira va primi vizita celor de la Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită) în play-off-ul Champions League Elite. Învingătoarea acestui duel, care se va juca la Abu-Dhabi într-o singură manșă, va evolua în grupele celei mai tari competiții fotbalistice intercluburi din Asia.