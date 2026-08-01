CFR Cluj este singura echipă românească, din acest moment, care își continuă parcursul în Conference League, după ce FCSB și U Cluj au părăsit competiția. Ardelenii au trecut, în retur, cu 3-0 de formația Alashkert, din Armenia, după ce în confruntarea tur s-a înregistrat o remiză, 1-1.

Au marcat, pentru gruparea din Gruia, Muhar (minutul 3), Korenica (minutul 45) și Fica (minutul 77), iar succesul la pas o duce pe CFR Cluj în următorul tur preliminar al Conference League.

CFR Cluj – Alashkert, 3-0, în turul 2 Conference League. Reacția armenilor

Au reacționat și publicațiile de presă sportivă din Armenia, care au titrat referitor la eliminarea echipei lor, Alashkert, din întrecerea europeană.

”Alashkert a ieșit din competiție”, a notat sport.news.am, iar armsport.am a deschis articolul cu titlul: ”Alashkert a încheiat aventura din cupele europene.”

CFR Cluj – Tromso, în turul 3 Conference League

CFR Cluj o va înfrunta în turul al treilea preliminar al Conference League pe Tromso, din Norvegia. Nordicii vor da piept cu ardelenii în urma eliminării din Europa League, din turul 2, unde au pierdut în fața formației din Cehia Hradec Kralove.

Tromso a cedat cu 0-1 în turul de pe teren propriu, iar în Cehia, în manșa retur, scor 1-3!