Letonii au învins fosta campioană a României și în turul disputat în Ghencea (3-2), dar și în returul (4-1) disputat la Riga, în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

La Play On Sport, pe VOYO, au comentat în platou meciul moderatorul Andrei Grecu, jurnalistul Mihai Mironică și foștii internaționali români Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

Persecutat de Gigi Becali, Târnovanu mai are o singură scăpare: ”E salvarea lui”

În timpul emisiunii, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a intervenit telefonic și a lansat mai multe critici la adresa jucătorilor săi. Printre cei luați în vizor de finanțatorul roș-albaștrilor s-a numărat și Ștefan Târnovanu.

Florin Gardoș consideră că eventualul transfer al lui Târnovanu la Gaziantep, despre care s-a tot scris în ultimul timp, ar putea reprezenta șansa portarului de a-și relansa cariera.

Gaziantep este antrenată în acest moment de Mirel Rădoi, cel care a plecat de la FCSB în plin play-out stagiunea precedentă, pentru a da curs propunerii venite din Turcia

”E păcat că e un portar foarte bun, a avut niște intervenții extraordinare și prin Europa. Chiar eu am un amic agent foarte mare din Europa și i-am spus că uite în ce situație a ajuns. Joacă un under în locul lui, găsește-i ceva.

Mie mi se părea ceva de genul să iei la discount un portar foarte bun. La portari merge oricum și după 30 fără probleme. Mi-aș fi dorit să fie deja plecat.

(n.r. În momentul ăsta crezi că mai poate prinde un transfer?) Acum e greu, că echipele se uită la ultimele evoluții și își pun semne de întrebare. Poate doar Rădoi să fie salvarea lui acum.

Eu sper să-și revină că el e totuși un portar bun, chiar dacă a făcut câteva meciuri slabe acum”, a spus Florin Gardoș la Play On Sport.

Cifrele lui Ștefan Târnovanu

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român se află la FCSB din 2020, când roș-albaștrii le-au plătit celor de la Poli Iași 350.000 de euro pentru serviciile goalkeeperului.

De când se află la FCSB, Târnovanu a bifat 211 apariții în toate competițiile la fosta campioană a României, a încasat 237 de goluri și a încheiat 73 de meciuri fără gol primit.

FK Auda - FCSB 4-1 (REZUMAT VOYO)