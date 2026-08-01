Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Bogdan Lobonț în matinalul de pe VOYO Sport 1. Cei trei abordează cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Robert Niță, dur după rezultatele dezastroase din cupele europene

FCSB a fost eliminată din turul doi al preliminariilor Conference League, în urma înfrângerii 3-7 în dublă manșă cu FK Auda.

Craiova a fost eliminată din turul doi de Champions League, după 2-3 la general Levski Sofia, în timp ce ”U” Cluj a părăsit cupele europene după 3-5 cu Brann.

Singura echipă din România care a obținut un succes a fost CFR Cluj, după victoria la general 4-1 cu Alashkert.

Fostul jucător de la Rapid a făcut o analiză în urma rezultatelor din cupele europene ale echipelor românești și nu și-a ascus dezamăgirea.

Robert Niță speră ca fotbalul românesc să se întoarcă acolo unde era în urmă cu câțiva ani în Europa.

„Am văzut FCSB pe VOYO, am văzut echipele românești. Cred că e o singură concluzie, acasă suntem zmei, afară suntem miei, cam așa s-ar traduce.

Ne luptăm în campionat un an de zile ca să prindem play-off-ul, să câștigăm campionatul și uite că ieșim din cupele europene cu echipe de mâna a doua, ca să fim răutăcioși, iar dacă nu era CFR, vorbeam ca cei din Muntenegru, care au avut patru echipe și nu s-a calificat niciuna.

Ne plece sau nu ne place, cam ăsta este nivelul, așteptăm să ne revenim acolo unde eram o dată, dacă ne aducem aminte de 'sfertul UEFAntastic', în care au fost două echipe românești în sferturile Europa League”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO Sport 1.

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