Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB: Trabzonspor s-a decis

FCSB îl are în vizor pe Denis Drăguș, dar situația atacantului de la Trabzonspor nu este ușor de rezolvat.

Fotbalistul român se antrenează cu echipa din Turcia, chiar dacă nu pare să facă parte din planurile lui Trabzonspor pentru stagiunea 2026/2027.

Turcii au anunțat ce pretenții are Trabzonspor pentru transferul lui Drăguș

Denis Drăguș este ținta principală a lui FCSB din această vară, dat Trabzonspor nu vrea să renunțe la atacantul de 27 de ani pe gratis. Conform publicației din Turcia, Haberts, Trabzonspor își dorește să recupereze o parte din cei 1,7 milioane de euro pe care i-au plătit lui Standard Liege pentru transferul lui Denis Drăguș în 2024.

Turcii sunt de acord și cu varianta împrumutului în pentru acest sezon, dar vor să includă și o clauză de cumpărare obligatorie.

Astfel că, dacă FCSB vrea să îl aducă pe atacantul român va trebui ca Gigi Becali să bage mâna în buzunar.