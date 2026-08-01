Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB: Trabzonspor s-a decis

Ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la FCSB: Trabzonspor s-a decis Superliga
SPORT.RO
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Operațiunea Denis Drăguș la FCSB pare din ce în ce mai complicată.

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Din articol

FCSB îl are în vizor pe Denis Drăguș, dar situația atacantului de la Trabzonspor nu este ușor de rezolvat.

Fotbalistul român se antrenează cu echipa din Turcia, chiar dacă nu pare să facă parte din planurile lui Trabzonspor pentru stagiunea 2026/2027.

Turcii au anunțat ce pretenții are Trabzonspor pentru transferul lui Drăguș

Denis Drăguș este ținta principală a lui FCSB din această vară, dat Trabzonspor nu vrea să renunțe la atacantul de 27 de ani pe gratis. Conform publicației din Turcia, Haberts, Trabzonspor își dorește să recupereze o parte din cei 1,7 milioane de euro pe care i-au plătit lui Standard Liege pentru transferul lui Denis Drăguș în 2024.

Turcii sunt de acord și cu varianta împrumutului în pentru acest sezon, dar vor să includă și o clauză de cumpărare obligatorie.

Astfel că, dacă FCSB vrea să îl aducă pe atacantul român va trebui ca Gigi Becali să bage mâna în buzunar.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: „Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a furnizat ultimele informații despre negocierile pentru aducerea lui Denis Drăguș la echipa sa. 

Latifundiarul a confirmat că în continuare pentru el Drăguș (27 de ani) reprezintă un transfer pe care și l-ar dori să îl realizeze oricând. 

Prin urmare, este de așteptat ca omul de afaceri să continue negocierile pentru internaționalul român cu 28 de selecții și șapte goluri. 

Totuși, Becali a subliniat că, în cazul în care nu va putea să îl aducă pe Denis Drăguș la FCSB, nu se va produce nicio tragedie. 

„Eu am spus și gata! Drăguș rămâne pentru mine o opțiune oricând. Dar să nu ne lăsăm de fotbal acum dacă nu vine! Ce să facem?! Ne lăsăm de fotbal?!”, a transmis Gigi Becali, la Play On Sport, în exclusivitate pe VOYO, după Auda - FCSB 4-1.  

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