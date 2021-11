Istvan Kovacs îl va arbitra pe Mourinho, în Conference League!

Arbitrul român a fost delegat de UEFA la partida AS Roma - Zorya Luhansk din grupele Conference League.

Meciul este decisiv pentru AS Roma, care luptă pentru ieșirea din grupă

Partida este programată joi, 25 noiembrie, de la ora 22:00. Istvan Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenți Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, în timp ce al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete.

Cele două echipe se întâlnesc într-un duel în grupa C din Conference League, din care mai fac parte CSKA Sofia și Bodo Glimt. În manșa tur, în Ucraina, AS Roma s-a impus cu 3-0. Partida este importantă pentru echipa lui Jose Mourinho, care are șapte puncte acumulate în patru partide și se află la un punct în spatele norvegienilor și la o lungime în fața ucrainenilor, mai având de disputat meciuri împotriva lui Luhansk (acasă) și ȚSKA Sofia (deplasare).

Kovacs le-a mai arbitrat pe Manchester City și Sevilla, în Champions League

Pentru Istvan Kovacs va fi prima partidă arbitrată în grupele Conference League. În acest sezon, centralul din Carei (jud. Satu Mare) a mai condus meciurile internaționale Norvegia - Muntenegru (2-0) și Irlanda de Nord - Italia (0-0), din preliminariile CM 2022, FC Sevilla - Lille (1-2) și FC Brugge - Manchester City (1-5), din grupele Champions League, dar și Al Nasr - Al Ittifaq (0-1), din Pro League, prima ligă de fotbal din Arabia Saudită. De asemenea, el s-a aflat la centru și la partida Macedonia de Nord - Olanda, 0-3, de la Euro 2020.

