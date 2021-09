Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că FCSB - Dinamo va fi arbitrat de Istvan Kovacs 

Din articol Gigi Becali, despre Istvan Kovacs

Duminică, de la ora 21:00, FCSB și Dinamo se vor întâlni în campionat, într-un duel ce va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro și facebook.com/sport.ro.

FCSB și Dinamo sunt departe de ce erau cândva, dar ambele echipe trec printr-o perioadă de reconstrucție, iar o victorie în marele meci le-ar putea împinge spre revenirea sportivă.

Totuși, pentru FCSB, duelul nu va fi unul ușor. CCA a decis, informează Prosport, să îl delege pe Istvan Kovacs pentru acest duel, iar asta nu va fi pe placul lui Becali. Finanțatorul vicecampioanei a avut, de fiecare dată, un discurs dur la adresa lui Kovaks, pe care îl acuză în mod repetat că încearcă să o ajute pe CFR.

Gigi Becali, despre Istvan Kovacs

Gigi Becali a oferit, pentru sursa citată mai sus, o reacție ca urmare a delegării lui Istvan Kovacs:

„Ce vreți să fac? Să începem cu circul de acum? Până nu vom avea VAR nu avem ce face, trebuie să mergem pe mâna arbitrilor din teren. Nu mai contează cum ne-a arbitrat Istvan Kovacs sau alții în trecut, important este ce o să fie de acum.

Am început alt campionat. Acum am un antrenor foarte bun la echipă și am mare încredere în el. Nu vreau să mai vorbesc prea mult. Oricum meciurile de acum cu Dinamo nu îmi mai aduc trăirile și emoțiile pe care le aveam atunci când mă băteam cu finul Cristi Borcea”, a declarat Gigi Becali, pentru sursa mai sus menționată.