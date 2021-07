Cat au castigat Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs in urma EURO 2020! Sume frumoase au intrat in contul lor

Ovidiu Hategan si Istvan Kovasc au fost reprezentantii fotbalului romanesc la EURO 2020.

Cei doi arbitri romani au facut parte din delegatia UEFA de la turneul castigat de nationala Italiei. Hategan era la al doilea EURO la care a arbitrat, si a prind doua meciuri ca principal si patru ca rezerva, in timp ce Istvan Kovacs, debutant la Campionatul European, a condus de la centru o partida, si alte doua de pe margine.

Conform sumelor oferite de UEFA, Hategam a incasat 42.000 de euro pe perioada turneului final. Kovacs a castigat si el o suma frumoasa, 21.400 de euro ajungand in contul sau dupa EURO 2020.

Uefa plateste arbitri cu 10.000 de euro pentru fiecare meci pe care il disputa ca central, 5.000 de euro pentru fiecare meci in calitate de tusier, 4.000 de euro pentru fiecare meci in calitate de rezerva, si 200 de euro pentru fiecare zi petrecuta alaturi de toti arbitrii, in cantonament, din 7 iunie pana la ultimul meci arbitrat.

Germanul Felic Brych a adunat cei mai multi bani pe perioada euro, 55.800 de euro. Bjorn Kuipers, cel ce a arbitrat finala, a strans 50.000 de euro in urma acestui turneu. Hategan a fost la centru in doua partide din grupe (Polonia - Slovacia 1-2, Italia - Tara Galilor 1-0), dar si rezerva in patru meciuri din grupe si fazele eliminatorii (Portugalia - Franta 2-2, Tara Galilor - Danemarca 1-1 1-3 la penaltyuri, Anglia - Danemarca 2-1).

Kovacs a fost la centrul duelului dintre Macedonia si Tarile de jos, 0-3, dar si rezerva in partidele Finlanda - Rusia 0-1 si Polonia - Slovacia 1-2, cand a fost chiar al patrulea oficial al brigaziin lui Ovidiu Hategan.