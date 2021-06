Scandal dupa meciul lui Istvan Kovacs de la Euro! A trecut romanul peste marturia lui Blind? Pandev, acuzatii dure

In minutul 24 al meciului de la Amsterdam, Olanda a marcat pentru 1-0 prin Depay.

Faza a plecat dupa o contra intre Blind si Pandev si a fost analizata de VAR inainte ca Istavan Kovacs sa valideze golul. Decizia a fost ca golul e corect, iar olandezii s-au impus in cele din urma cu 3-0.

Pentur Pandev a fost ultima aparitie in tricoul nationalei. Atacantul de 37 de ani a fost aplaudat pe teren de colegi, iar intreg stadionul i-a strigat numele in momentul in care a fost schimbat, dupa 69 de minute.

Suparat dupa joc, Pandev s-a luat de Istvan Kovacs. Macedoneanul sustine ca pana si adversarul Blind a recunoscut faultul pe care l-a facut, fara a-l sensibiliza insa pe centralul din Cluj.

"M-a calcat. A atins mingea, dar m-a si calcat, a recunoscut asta in fata arbitrului. Stim ca arbitrii se uita mai intai la cine e favorita intr-un meci. Dar nu sunt motive sa purtam doliu dupa jocul asta, am facut tot ce-am putut", a spus Pandev pentru televiziunea nationala de la Skopje imediat dupa Olanda 3-0 Macedonia de Nord.

Olanda s-a calificat cu maximum de puncte din Grupa C. Austia a terminat pe 2, cu 6, iar Ucraina a fost pe 3, cu 3. Macedonia de Nord n-a luat niciun punct la Euro.