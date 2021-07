Mihai Stoica, atac dur asupra lui Istvan Kovacs: "Daca se continua asa, clar nu avem nicio sansa la titlu". Ce ii reproseaza arbitrului 

Mihai Stoica si Dinu Todoran au sustinut o conferinta de presa inaintea debutului sezonului competitional.

Mihai Stoica a vorbit despre problemele pe care FCSB le-a avut in sezonul trecut din cauza arbitrajelor, explicand ca echipa a pierdut titlul din cauza meciurilor in care a fost dezavantajata clar.

"Sper sa nu mai avem probleme imense cum am avut anul trecut din cauza arbitrajelor. Imaginati-va meciul de pomina pe care l-am avut la CFR. Sa presupunem ca altul era rezultatul, victoria noastra. Sa presupun ca la meciul cu Viitorul, in care am avut penalty clar.. nu s-a vazut. Penalty la Matan n-a existat, am pierdut doua puncte. La Craiova toti au fost de acord ca a fost penalty cu eliminare, in minutul 2.

Toate astea au fost arbitrate de un singur cavaler al fluierului, Istvan Kovacs. Daca se va continua asa, clar nu avem nicio sansa. Asteptam VAR-ul, banuiesc ca acolo va fi mai greu", a declarat Mihai Stoica.