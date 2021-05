Istvan Kovacs, acuzat de furt in imperiul seicilor miliardari! I-a dat rosu zeului Banega la o faza uluitoare! Titlul e decis. Ce a putut sa faca romanul

Istvan Kovacs n-are liniste nici departe de agitatia din Liga 1!

Arbitrul roman a fost delegat sa conduca derby-ul din Arabia Saudita dintre Al Shabab si Al Hilal. Meciul dintre primele doua clasate s-a incheiat cu o nebunie in toata regula. Kovacs l-a eliminat in prelungirile primei reprize pe Ever Banega, fost jucator in nationala Argentinei si vedeta in La Liga pentru Sevilla si Valencia.

In momentul eliminarii lui Banega, Shabab era condusa cu 2-1. Pana sa se intre la cabine, Vietto a facut 3-1, apoi Al Hilal a mai inscris de doua ori in partea secunda si a oprit tabela din adunari la 5-1. Fosta echipa a lui Lucescu si-a zdrobit astfel rivala si are 3 puncte peste ea cu 4 etape ramase pana la finalul campionatului.

Kovacs a starnit reactii dure din partea suporterilor sauditi. Cel mai acid a fost fiul lui Banega. Pustiul a postat pe Twitter un mesaj in care il face praf pe arbitrul din Cluj, pe care il acuza de 'furt' in favoarea lui Al Hilal.

"7 mai 2021. Al Shabab vs Al Hilal este cel mai mare furt din sezonul 20/21 al ligii saudite. Se putea vedea dinainte. A jucat o echipa care a crescut putin cate putin cu una care castiga toate campionatele cumparand arbitri. Asta, asta e Al Hilal", a scris baiatul mijlocasului. In doar cateva minute, s-au strans zeci de mii de reactii la mesajul publicat de Banega Jr.

Clasamentul din Arabia Saudita