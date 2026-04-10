Angajații arenei SoFi, deranjați de prezența agenților ICE

Continuă haosul în privința organizării CM 2026. Cu două luni până la începerea Mondialului, FIFA se confruntă cu tensiuni în creștere. Stadionul SoFi din Inglewood (California) este una dintre locațiile emblematice ale turneului și va găzdui opt meciuri. Arena de peste 70.000 de locuri este folosit de obicei pentru NFL, fiind gazda echipelor Los Angeles Rams și Los Angeles Chargers.

În ultimele zile, un sindicat care reprezintă aproximativ 2.000 de angajați din punctele de restaurație al stadionului a amenințat că va intra în grevă în timpul turneului, după ce Todd Lyons, directorul US Immigration and Customs Enforcement (ICE / Serviciul de Imigrare și Control Vamal), a declarat că instituția pe care o conduce, US Department of Homeland Security (DHS) și US Customs and Border Protection (CBP) vor juca un rol important în asigurarea securității locațiilor. Prezența agenților ICE ar însemna că orice lucrător care a intrat ilegal în SUA și nu are permis de rezidență și permis de muncă legal va putea fi arestat și repatriat.

Stadionul SoFi ar trebui să găzduiască partidele din faza grupelor SUA - Paraguay (21 iunie), Iran - Noua Zeelandă (15 iunie), Elveția - Bosnia și Herțegovina (18 iunie), Belgia - Iran (21 iunie), Turcia - SUA (25 iunie), două înfruntări din "16"-imile de finală (28 iunie, 2 iulie) și un meci din sferturile de finală (10 iulie).

Administrația Trump pregătește voluntari și National Guard, pentru orice eventualitate

Sindicatul a cerut garanții pentru protecția angajaților și a locurilor de muncă, condiții contractuale mai bune și limite privind utilizarea inteligenței artificiale și a automatizării, în timp ce tăcerea FIFA și a conducerii companiei StadCo LA, care deține arena, au făcut să existe îngrijorări cu privire la disponibilitatea locației pentru meciurile programate.

În condițiile în care administrația Trump nu vrea să renunțe la prezența agenților anti-migrație pe străzi, în timpul turneului final, guvernul american a început crearea unor liste de voluntari și angajați ai National Guard și ai organizațiilor federale, care să preia temporar îndatorilor diverselor persoane care vor să boicoteze activitatea și să pună în pericol organizarea CM 2026. Recent, agenții ICE au înlocuit cu succes personalul Transportation Security Administration (TSA), după blocarea bugetului și sistarea salariilor acestora.

