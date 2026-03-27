Portarul Ionuţ Radu a declarat, joi seară, că naţionala României trebuie să o ia de la capăt şi eşecul din meciul cu Turcia să fie transformat în motivaţie pentru următoarea campanie de calificare la un turneu final.

“Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus, Am încercat să fac tot posibilul sp vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, ca fiecare băiat. Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus şi cu toată încrederea înainte. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie“, a declarat Ionuţ Radu la Digisport.