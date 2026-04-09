Autorităţile vamale din Hong Kong au anunţat, joi, o nouă lovitură dată afacerilor cu produse sportive contrafăcute, prin confiscarea a aproximativ 10.000 de tricouri de fotbal false, într-o operaţiune specială, cu două luni înainte de începerea Cupei Mondiale din 2026, relatează EFE.

Operațiunea "Dawnbreaker", un succes

Operaţiunea, denumită "Dawnbreaker", s-a desfăşurat în perioada 9-27 martie, concentrându-se pe examinarea transporturilor aflate în tranzit şi a livrărilor în teritoriu şi a permis confiscarea unor mărfuri suspecte în valoare totală de 64 de milioane de dolari Hong Kong (8,16 milioane de dolari americani).

Numărul total include aproape 110.000 de articole presupuse contrafăcute, de la îmbrăcăminte şi parfumuri până la căşti şi telefoane, ilustrând versatilitatea reţelelor dedicate pirateriei de mărci.

În cadrul acelei colecţii, echipamentul de fotbal a ocupat o secţiune separată. Conform comunicatului oficial, tricourile, evaluate la aproximativ 4 milioane de dolari Hong Kong (510.000 de dolari americani), au reprodus steme, fonturi şi modele asociate echipelor naţionale care vor concura la următoarea Cupă Mondială, care începe pe 11 iunie la Ciudad de Mexico.

Principalele destinații erau America de Sud și Africa

Potrivit autorităţilor, asemănarea vizuală cu originalele a fost menită să valorifice popularitatea celei mai mari scene a sportului pentru a vinde fanilor produse neoficiale, scrie Agerpres.

Principalele destinaţii identificate pentru aceste transporturi au fost pieţele din America de Sud şi Africa, o rută care, potrivit anchetatorilor, se bazează pe transbordare pentru a ascunde traseul logistic.

"Organizaţiile criminale au profitat de popularitatea Cupei Mondiale pentru a aproviziona fanii cu mărfuri contrafăcute", a explicat inspectorul Yeung Tit-fung de la divizia transnaţională de proprietate intelectuală.