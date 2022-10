Kim Kardashian a devenit cunoscută în urma unui sex-tape ce a fost „scăpat” de fostul său iubit pe rețelele de socializare în urmă cu mulți ani. Ulterior, familia Kardashian și-a construit un imperiu la baza acestui scandal. Kim a fost căsătorită inițial cu Kris Humphries, iar apoi cu Kanye West, împreună cu care are și patru copii, însă cei doi au divorțat de mai bine de un an.

Modul în care familia Kardashian și-a „construit” faima nu e pe placul americanilor, care își arată „disprețul” cu fiecare ocazie. Kim Kardashian a devenit una dintre cele mai bogate femei de afaceri din SUA, asta după ce și-a lansat propriul brand de lenjerie și haine, dar și un brand de cosmetice. Ura pentru familia Kardashian a pornit și de la aspectul fizic al surorilor, care „de dragul modei” s-au arătat dispuse să își schimbe constant și radical forma corpului și au influențat mii de tinere să aspire la formele lor nenaturale.

Kim Kardashian a mers la meciul dintre Dallas Cowboys și Los Angeles Rams, scor 22-10, împreună cu fiul său. Vedeta a purtat o ținută marca Balenciaga din cap până în picioare, ținută care valorează zeci de mii de euro, având o apariție extravagantă, așa cum și-a obișnuit urmăritorii.

În momentul în care a fost surprinsă de camerele de la stadion și proiectată pe ecranul de pe arenă, fanii au început să o huiduie pe Kim, care trimitea pupici spre cameră.

Kim Kardashian booed during Sunday's Rams and Cowboys game.

The reality star was at SoFi stadium in Los Angeles when her face was shown on the big screen and fans immediately turned their cheers to boos. pic.twitter.com/iibspIlPDI