OFICIAL Dinamo, ziua și transferul! ”Turn” de 2,02 metri direct din Champions League

Dinamo, ziua și transferul! ”Turn” de 2,02 metri direct din Champions League Volei
SPORT.RO
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Echipa din Ștefan cel Mare este campioana ultimelor două sezoane.

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Din articol

Ziua și transferul la Dinamo, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc!

După Tudor Balu, cu gruparea din Ștefan cel Mare a semnat acum și internaționalul finlandez Joonas Jokela.

Joonas Jokela a semnat cu Dinamo

”Roș-albii pe drumul către recâștigarea strălucirii europene 🔥🔥🔥

Joonas Jokela, 27 de ani, 2,02 m, opus, internațional finlandez, câștigător și MVP al Golden League 2025, participant la ultimul turneu final al CEV Champions League, vine la DINAMO de la campioana Turciei, Ziraat Ankara!

“Sunt încântat de transferul la Dinamo, un club care are în palmares trei trofee CEV Champions League și Cupa CEV. Abia aștept să-i cunosc sau să-i revăd pe toți. Am auzit despre fani că sunt deosebiți. Sunt nerabdator sa începem, să luptăm și să ne bucurăm împreună.”

Bine ai venit, Joonas 🤝🫡”, a anunțat pagina CS Dinamo Volei.

MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin și-au prelungit contractele cu gruparea din Ștefan cel Mare

Anterior, Dinamo anunțase prelungirea contractelor cu MVP-ul Mircea Peța și cu Robert Călin:

”Două sezoane, două titluri, aceeași familie și mai departe 🟥⬜️ MVP-ul ultimelor două titluri câștigate, Mircea Peța, continuă aventura în alb-roșu și își dorește un nou sezon de vis alături de DINAMO” și ”Un nou capitol în Ștefan cel Mare🟥⬜️ Robert Călin, 25 de ani, 2,00 m, jucător de bază al echipei naționale a României, va continua la Dinamo și în sezonul următor”.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

VIDEO EXCLUSIV Campionii Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

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