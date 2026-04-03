După această acțiune a echipelor naționale, se cunosc toate participantele la turneul final din această vară. Turcia, Cehia, Suedia și Bosnia sunt ultimele patru naționale din Europa care vor fi prezente la Cupa Mondială.

Cea mai mare surpriză a fost calificarea Bosniei, care a trecut la penalty-uri de Italia. După 1-1 în timpul regulamentar, ”Squadra Azzurra” a cedat la penalty-uri, scor 4-1, astfel că va vedea la televizor al treilea Mondial consecutiv, o premieră în istoria fotbalului italian.

Bosnia a fost repartizată în Grupa B, unde se va duela cu Canada, Elveția și Qatar și unde, în opinia specialiștilor, se poate bate pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Turcia a trecut și ea de baraj și va participa la al treilea Mondial din istorie, iar în grupă se va duela cu SUA, Australia și Paraguay.

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia

Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia

Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo

Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Programul Grupei A:

Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00

Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00

Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00

Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00

Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00

Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00

Programul Grupei B:

Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00

Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00

Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00

Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00

Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00

Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00

Programul Grupei C:

Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00

Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00

Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00

Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00

Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00

Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00

Programul Grupei D:

SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00

Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00

Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00

SUA - Australia, 19 iunie, 22:00

Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00

Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00

Programul Grupei E:

Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00

Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00

Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00

Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00

Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00

Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00

Programul Grupei F:

Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00

Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00

Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00

Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00

Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00

Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00

Programul Grupei G:

Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00

Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00

Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00

Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00

Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00

Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00

Programul Grupei H:

Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00

Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00

Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00

Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00

Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00

Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00

Programul Grupei I:

Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00

Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00

Franța - Irak, 23 iunie, 00:00

Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00

Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00

Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00

Programul Grupei J:

Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00

Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00

Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00

Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00

Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00

Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00

Programul Grupei K:

Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00

Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00

Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00

Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00

Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30

RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30

Programul Grupei L:

Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00

Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00

Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00

Panama - Croația, 24 iunie, 02:00

Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00

Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00

Programul șaisprezecimilor:

1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie

1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie

2A – 2B: 28 iunie

1F – 2C: 29 iunie

2K – 2L: 02 iulie

1H – 2J: 02 iulie

1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie

1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie

1C – 2F: 29 iunie

2E – 2I: 30 iunie

1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie

1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie

1J – 2H: 03 iulie

2D – 2G: 03 iulie

1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie

1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie

Optimi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie

Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie

Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie

Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie

Sferturi de finală:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie

Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie

Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: