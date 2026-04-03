După această acțiune a echipelor naționale, se cunosc toate participantele la turneul final din această vară. Turcia, Cehia, Suedia și Bosnia sunt ultimele patru naționale din Europa care vor fi prezente la Cupa Mondială.
Cea mai mare surpriză a fost calificarea Bosniei, care a trecut la penalty-uri de Italia. După 1-1 în timpul regulamentar, ”Squadra Azzurra” a cedat la penalty-uri, scor 4-1, astfel că va vedea la televizor al treilea Mondial consecutiv, o premieră în istoria fotbalului italian.
Bosnia a fost repartizată în Grupa B, unde se va duela cu Canada, Elveția și Qatar și unde, în opinia specialiștilor, se poate bate pentru calificarea în fazele eliminatorii.
Turcia a trecut și ea de baraj și va participa la al treilea Mondial din istorie, iar în grupă se va duela cu SUA, Australia și Paraguay.
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
- Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
- Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
- Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana
Programul Grupei A:
- Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00
- Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00
- Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00
- Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00
- Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00
Programul Grupei B:
- Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00
- Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00
- Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00
- Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00
- Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00
- Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00
Programul Grupei C:
- Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00
- Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00
- Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00
- Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00
- Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00
- Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00
Programul Grupei D:
- SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00
- Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00
- Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00
- SUA - Australia, 19 iunie, 22:00
- Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00
- Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00
Programul Grupei E:
- Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00
- Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00
- Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00
- Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00
- Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00
- Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00
Programul Grupei F:
- Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00
- Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00
- Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00
- Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00
- Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00
- Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00
Programul Grupei G:
- Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00
- Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00
- Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00
- Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00
- Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00
- Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00
Programul Grupei H:
- Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00
- Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00
- Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00
- Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00
- Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00
- Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00
Programul Grupei I:
- Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00
- Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00
- Franța - Irak, 23 iunie, 00:00
- Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00
- Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00
- Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00
Programul Grupei J:
- Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00
- Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00
- Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00
- Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00
- Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00
- Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00
Programul Grupei K:
- Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00
- Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00
- Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00
- Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00
- Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30
- RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30
Programul Grupei L:
- Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00
- Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00
- Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00
- Panama - Croația, 24 iunie, 02:00
- Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00
- Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00
Programul șaisprezecimilor:
- 1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie
- 1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie
- 2A – 2B: 28 iunie
- 1F – 2C: 29 iunie
- 2K – 2L: 02 iulie
- 1H – 2J: 02 iulie
- 1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie
- 1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie
- 1C – 2F: 29 iunie
- 2E – 2I: 30 iunie
- 1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie
- 1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie
- 1J – 2H: 03 iulie
- 2D – 2G: 03 iulie
- 1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie
- 1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie
Optimi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie
- Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie
Sferturi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie
Semifinale:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie
Finala mică:
- 18 iulie
Finala mare:
- 19 iulie