Probleme la Cupa Mondială din SUA: ce ar putea solicit FIFA

Conform unui articol publicat de The Athletic, liderii FIFA au discutat despre posibilitatea ca preşedintele lor, Gianni Infantino, să ceară preşedintelui american Donald Trump să suspende raidurile ICE în timpul Cupei Mondiale care are loc în această vară în America de Nord.

Conform acestui articol, Infantino a fost receptiv la idee şi a plănuit să-i facă o cerere „de la preşedinte la preşedinte” lui Trump pentru a reduce rolul ICE în Cupa Mondială. În prezent, nu se ştie dacă Infantino a făcut oficial această cerere sau care va fi reacţia lui Trump şi a administraţiei americane.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, ICE a efectuat raiduri în mai multe oraşe americane pentru a transmite mesajul deportărilor în masă pe care preşedintele îşi bazase campania înainte de alegerile din 2024. Pe lângă deportări, aceste raiduri au dus la ciocniri cu protestatarii, inclusiv la uciderea lui Renee Good şi Alex Pretti la începutul acestui an la Minneapolis.

Todd Lyons, directorul interimar al ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), declarase că agenţii vor fi implicaţi în securitatea meciurilor din cadrul competiţiei din această vară, cea mai mare Cupă Mondială FIFA din istorie, cu 48 de echipe.

Membrii Congresului şi-au exprimat îngrijorarea că prezenţa ICE în jurul Cupei Mondiale ar putea duce la operaţiuni de aplicare a legilor privind imigraţia. Angajaţii de la stadionul SoFi, situat în Los Angeles - unde echipa americană va juca două din cele trei meciuri din faza grupelor - au ameninţat că vor intra în grevă săptămâna trecută din aceleaşi motive.

Conform raportului, mai multe asociaţii membre FIFA, în special din Europa, şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezenţa agenţilor ICE în jurul evenimentului.

Iniţial, FIFA a crezut că ar fi suficient să limiteze operaţiunile ICE la cele 11 oraşe din SUA care găzduiesc meciuri. Cu toate acestea, având în vedere că deplasările se extind mult dincolo de aceste oraşe, echipele stabilind tabere de bază în toată ţara, inclusiv în oraşe care nu găzduiesc meciuri, FIFA doreşte acum o suspendare completă a tuturor operaţiunilor ICE pe durata Cupei Mondiale, care va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie, scrie News.ro.