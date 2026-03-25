Pariul lui Florin Răducioiu: ”Dă gol cu Turcia, am încredere”

Fostul internațional român, Florin Răducioiu, o să vadă Turcia - România de pe stadion.

Turcia - România este joi seară, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru CM 2026. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Înainte să urce în avion, Florin Răducioiu a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media și le-a spus că va miza pe Dennis Man în Turcia - România. Mai mult, fostul internațional a ținut să puncteze și că speră să trăiască o seară magică la Istanbul.

”Suntem alături de băieți. Sper ca prezența noastră să-i stimuleze, să trăim o seară magică. Avem jucători capabili. Eu călătoresc de un an și jumătate. Ziua e lungă, mergem într-un oraș superb.

Avem o cină organizată. Avem o vârstă. Suntem acolo pentru a-i stimula. Trebuie să le transmitem energie. Vor avea nevoie și de o doză de noroc. Trebuie să facem meciul perfect. Avem nevoie de un joc în viteză, de execuții tehnice, de o profundă gândire tactică a lui Mircea Lucescu. Trebuie să facem un meci perfect.

E o veste bună (n.r. revenirea lui Ionuț Radu). Enorm. Jucătorul nostru cel mai în formă. Este titularul nostru indiscutabil, ne dă liniște. E nevoie de el. Sunt convins că știe ce face.

Dennis Man dă gol. Am mare încredere în el. Dacă nu vom lua gol în prima repriză, pe contraatac putem rezolva meciul. Am mare încredere în Dennis Man. Și în Mihăilă, Ianis Hagi, Bîrligea. Va fi un meci complicat. Ne așteptăm la o noapte magică. Eu am mari așteptări. E o primă finală”, a spus Răducioiu

Publicitate

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Marica a spus ce șanse are România să bată Turcia: ”Nu va fi ușor, dar putem să facem o surpriză”
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

George Pușcaș debutează la Dinamo în amicalul ”câinilor”! Cu cine joacă echipa lui Zeljko Kopic

Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu

Reghecampf, out! Africanii anunță plecarea românului după un scandal monstru

Gazzetta dello Sport a dat pronosticul pentru Turcia - România

Plecare de antrenor în Superliga: „Mulțumim!“
„Cutremur“ la Tottenham: Igor Tudor pleacă! Drăgușin va fi antrenat de un nume uriaș
Drama lui Halep: „Trei luni am fost în depresie“
Hagi, gata să-i ia locul lui Lucescu?! Ce a spus ”Regele”
Dinamovistul Devis Epassy a ajuns în Australia
Florin Răducioiu l-a descris în două cuvinte pe Kylian Mbappe după ce Franța a fost eliminată de la EURO 2024
Reacția lui Florin Răducioiu după ce Spania s-a calificat în marea finală EURO 2024: ”Mi-aș dori să câștige Campionatul European!”
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

