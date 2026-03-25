Turcia - România este joi seară, de la ora 19:00 (20:00 ora locală), pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru CM 2026. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Pariul lui Florin Răducioiu: ”Dă gol cu Turcia, am încredere”

Înainte să urce în avion, Florin Răducioiu a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media și le-a spus că va miza pe Dennis Man în Turcia - România. Mai mult, fostul internațional a ținut să puncteze și că speră să trăiască o seară magică la Istanbul.

”Suntem alături de băieți. Sper ca prezența noastră să-i stimuleze, să trăim o seară magică. Avem jucători capabili. Eu călătoresc de un an și jumătate. Ziua e lungă, mergem într-un oraș superb.

Avem o cină organizată. Avem o vârstă. Suntem acolo pentru a-i stimula. Trebuie să le transmitem energie. Vor avea nevoie și de o doză de noroc. Trebuie să facem meciul perfect. Avem nevoie de un joc în viteză, de execuții tehnice, de o profundă gândire tactică a lui Mircea Lucescu. Trebuie să facem un meci perfect.

E o veste bună (n.r. revenirea lui Ionuț Radu). Enorm. Jucătorul nostru cel mai în formă. Este titularul nostru indiscutabil, ne dă liniște. E nevoie de el. Sunt convins că știe ce face.

Dennis Man dă gol. Am mare încredere în el. Dacă nu vom lua gol în prima repriză, pe contraatac putem rezolva meciul. Am mare încredere în Dennis Man. Și în Mihăilă, Ianis Hagi, Bîrligea. Va fi un meci complicat. Ne așteptăm la o noapte magică. Eu am mari așteptări. E o primă finală”, a spus Răducioiu