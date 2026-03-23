Selecționerul României a fost deja nevoit să opereze două modificări față de lista anunțată vineri. Portarii Ionuț Radu și Mihai Popa s-au accidentat, iar cei doi au fost înlocuiți de Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.

Lisav Eissat: "Nu am putut juca meciuri oficiale în Israel. Am discutat cu domnul Lucescu"

În plus, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați pe lista preliminară a convocărilor pentru această acțiune, au fost trimiși până la urmă la reprezentativa U21, care va înfrunta Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie), în preliminariile EURO 2027, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

Lisav Eissat, fundașul central de la Maccabi Haifa, nu a mai jucat niciun meci oficial din 21 februarie. Războiul dintre Israel și Iran a dus la amânarea partidelor.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Lisav Eissat a spus că a avut o discuție cu Mircea Lucescu și staff-ul naționalei de seniori în care i s-a explicat decizia.

"Nu este o dezamăgire că nu voi juca în Turcia - România. Eu sunt bucuros întotdeauna să reprezint România. Am avut o discuție cu domnul Lucescu, Jerry Gane și tot staff-ul meu. Din cauza situației mele din țară, nu am putut juca meciuri oficiale, deci nu sunt sută la sută pregătit pentru a juca în Turcia, un meci uriaș pentru țară.

Înțeleg staff-ul că vrea jucători pregătiți și că e în regulă să fac un pas în spate și să mă pun pe picioare la U21. A fost o decizie comună, mai ales că meciul din Turcia va fi unul cu intensitate ridicată", a spus Lisav Eissat, pentru PRO TV.