Selecționerul României a fost deja nevoit să opereze două modificări față de lista anunțată vineri. Portarii Ionuț Radu și Mihai Popa s-au accidentat, iar cei doi au fost înlocuiți de Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.
Lisav Eissat: "Nu am putut juca meciuri oficiale în Israel. Am discutat cu domnul Lucescu"
În plus, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan, aflați pe lista preliminară a convocărilor pentru această acțiune, au fost trimiși până la urmă la reprezentativa U21, care va înfrunta Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie), în preliminariile EURO 2027, LIVE pe Pro Arena și VOYO.
Lisav Eissat, fundașul central de la Maccabi Haifa, nu a mai jucat niciun meci oficial din 21 februarie. Războiul dintre Israel și Iran a dus la amânarea partidelor.
Într-un interviu acordat pentru PRO TV, Lisav Eissat a spus că a avut o discuție cu Mircea Lucescu și staff-ul naționalei de seniori în care i s-a explicat decizia.
"Nu este o dezamăgire că nu voi juca în Turcia - România. Eu sunt bucuros întotdeauna să reprezint România. Am avut o discuție cu domnul Lucescu, Jerry Gane și tot staff-ul meu. Din cauza situației mele din țară, nu am putut juca meciuri oficiale, deci nu sunt sută la sută pregătit pentru a juca în Turcia, un meci uriaș pentru țară.
Înțeleg staff-ul că vrea jucători pregătiți și că e în regulă să fac un pas în spate și să mă pun pe picioare la U21. A fost o decizie comună, mai ales că meciul din Turcia va fi unul cu intensitate ridicată", a spus Lisav Eissat, pentru PRO TV.
Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.
Eissat, care a jucat deja două meciuri la naționala de seniori a României, este foarte optimist în ceea ce privește duelul cu Turcia de joi.
"Turcia are jucători de mare calitate, dar dacă suntem uniți și vom avea o misiune clară în teren, meciul va fi mult mai ușor. Eu cred că vom câștiga acest meci. Îmi doresc să fac parte din lot la Cupa Mondială și sunt încrezător că vom fi acolo", a mai spus Eissat.
Lotul României pentru partida cu Turcia din play-off-ul CM 2026
- PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Lotul României U21 pentru partidele cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027
- Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);
- Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad);
- Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
- Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.
Programul României U21
- Vineri, 27 martie, ora 20:00: Kosovo U21 – România U21 (Stadion Fadil Vokrri, Pristina)
- Marți, 31 martie, ora 19:00: România U21 – San Marino U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște)