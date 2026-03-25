România o înfruntă pe Turcia joi seară, de la 19:00, în semifinala barajului pentru CM 2026 la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

La meci vor fi prezenți și câțiva componenți ai Generației de Aur, printre care și Gică Popescu. El a vorbit cu reprezentanții mass-media miercuri la aeroportul din Otopeni, înainte să decoleze spre Istanbul.

Gică Popescu pune punctul pe ”i” înainte de Turcia - România: ”Asta nu ține, să ne iasă din cap”

Președintele Farului a explicat că tricolorii trebuie să uite de presiune. Mai mult, Gică Popescu a susținut și că i-ar fi plăcut mai mult ca meciul să se joace la București, pe Arena Națională.

”Complicat pentru că întâlnim o echipă cu jucători valoroși, jucători care joacă la cluburi importante în Europa, toți în formă. Însă jucăm un singur meci la Istanbul, din păcate... am fi vrut să jucăm la București, pe Arena Națională.

Cred că este un meci în care n-avem voie să greșim, pentru că va fi o presiune foarte mare, valoarea adversarului... Însă eu am speranțe că Mircea Lucescu va găsi o formulă astfel încât să putem să punem probleme și să fructificăm fiecare fază pe care o vom avea, pentru că nu cred că vor fi multe.

Ați văzut ce jucători au și de unde vin fiecare. Sunt jucători care sunt obișnuiți cu presiunea. Și cei care joacă în Turcia, stadioanele acolo sunt arhipline, presiunea este uriașă la fiecare meci.

Deci asta cu presiunea trebuie s-o uităm pentru că, repet, în momentul în care joci la Real Madrid, la Inter Milano, la Juventus, presiunea o ai în fiecare meci de campionat. Deci asta cu presiunea nu ține.

Eu nu știu cum vom aborda acest meci. Probabil că va trebui să ne apărăm, să contraatacăm, pentru că în momentul în care le-am dat spații atacanților și mijlocașilor turci, ne vor pune probleme.

Eu, la experiența pe care o are Mircea Lucescu, sunt convins că va găsi antidotul pentru a contracara eventualele atacuri ale lor și să găsească o formulă să punem probleme. Dacă nu vom pune probleme la Istanbul, va fi imposibil să câștigăm.

În formula asta mergem mai rar, dar este o formulă de gală pe care o facem așa, o dată la un an de zile, să mergem să vedem meciuri împreună.

La Istanbul am petrecut una dintre cele mai frumoase perioade din cariera mea, locul unde am obținut foarte multe... am făcut performanțe importante, poate cele mai importante la nivel de club din istoria fotbalului turc”, a spus Gică Popescu.