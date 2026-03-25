GALERIE FOTO Povestea cu dopajul nu a fost cum ai crede: dezvăluirea nouă făcută de Simona Halep despre compatrioți

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep, dezvăluiri noi despre modul în care a fost văzută, după cazul de dopaj.

Simona Halep a fost suspendată din tenisul profesionist, în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, în cadrul US Open, într-o ediție în care a fost eliminată surprinzător, în turul inaugural, de ucraineanca Daria Snigur, după o partidă în care a câștigat un set cu 6-0.

Dopajul fără de beneficii sportive, în cazul unicului număr unu WTA din istoria României, a fost extrem de dur judecat de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, a cărei suspendare de patru ani a fost redusă la nouă luni, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în martie 2024.

Simona Halep nu s-a confruntat personal cu respingerea oamenilor, după cazul de dopaj

Dar decizia din Elveția a sosit la un an și jumătate după ce Simona Halep a fost chinuită de incertitudinea și umbra de întuneric abătută asupra imaginii ei, în acel interval.

La aproximativ trei ani și jumătate de la momentul în care a aflat că este suspendată din tenis pentru dopaj, Simona Halep a lămurit un lucru important, referitor la maniera în care a fost privită și judecată de români, după acest caz de doping cu Roxadustat.

„Nu a venit o persoană, în doi ani de zile, să îmi spună ceva negativ.”

„Ce ai descoperit despre tine în momentele când ai simțit că lumea nu mai e de partea ta?”, a fost o întrebare primită de Simona Halep, la finalul podcastului găzduit de Horia Tecău.

„Nu am simțit asta. Îți spun cât se poate de sincer. Și când am fost cu doping-ul, nu a venit o persoană, în doi ani de zile, să îmi spună ceva negativ.

Că au spus la televizor, că au spus din spatele tastaturii, dar eu, personal, nu am dat de greu și de respingerea oamenilor. Serios!”, a explicat Simona Halep.

Simona Halep are încă o reputație de păstrat în România, în ciuda cazului de dopaj care i-a pătat-o

„Nu am foarte mulți oameni, și nu vorbesc despre oamenii care au fost necondiționat alături de mine și nu au crezut niciun moment că am făcut ceva greșit față de tenis.

Dar oriunde mă duceam - că eu nu m-am ascuns nicio clipă -, la mall, la sală, oriunde, în locații diferite, nu neapărat legate de tenis, nu am avut reacții negative.

M-am și închis, adică nu am citit ce se scrie. Acolo nu poți să controlezi. Dar nu, nu am simțit că oamenii nu sunt lângă mine nici măcar o clipă,” a lămurit Simona Halep, pentru MindArchitect, modul în care a fost percepută de români, în interacțiunile avute în public după aflarea cazului de dopaj.

Reputația Simonei Halep, mai puțin discutabilă decât credibilitatea ITIA, în contextul rezolvării cazului de dopaj al lui Jannik Sinner

Temporal, Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus Simonei Halep pedeapsa impusă de TAS cu 82%, de la 4 ani la 9 luni.

Românca a ispășit însă 18 luni de suspendare, prin urmare reducerea efectivă a fost de 63% din termenul impus de ITIA.

Gestiunea ulterioară a cazului de dopaj al lui Jannik Sinner - suspendat trei luni într-o perioadă aleasă aparent intenționat, într-un calendar care nu conținea turnee de mare șlem - a scăzut încrederea publicului român în ITIA și WADA, instituțiile care luptă împotriva dopajului sistemic în tenisul mondial.

