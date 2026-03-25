Simona Halep a fost suspendată din tenisul profesionist, în octombrie 2022, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, în cadrul US Open, într-o ediție în care a fost eliminată surprinzător, în turul inaugural, de ucraineanca Daria Snigur, după o partidă în care a câștigat un set cu 6-0.

Dopajul fără de beneficii sportive, în cazul unicului număr unu WTA din istoria României, a fost extrem de dur judecat de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, a cărei suspendare de patru ani a fost redusă la nouă luni, de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în martie 2024.

Simona Halep nu s-a confruntat personal cu respingerea oamenilor, după cazul de dopaj

Dar decizia din Elveția a sosit la un an și jumătate după ce Simona Halep a fost chinuită de incertitudinea și umbra de întuneric abătută asupra imaginii ei, în acel interval.

La aproximativ trei ani și jumătate de la momentul în care a aflat că este suspendată din tenis pentru dopaj, Simona Halep a lămurit un lucru important, referitor la maniera în care a fost privită și judecată de români, după acest caz de doping cu Roxadustat.

„Nu a venit o persoană, în doi ani de zile, să îmi spună ceva negativ.”

„Ce ai descoperit despre tine în momentele când ai simțit că lumea nu mai e de partea ta?”, a fost o întrebare primită de Simona Halep, la finalul podcastului găzduit de Horia Tecău.

„Nu am simțit asta. Îți spun cât se poate de sincer. Și când am fost cu doping-ul, nu a venit o persoană, în doi ani de zile, să îmi spună ceva negativ.

Că au spus la televizor, că au spus din spatele tastaturii, dar eu, personal, nu am dat de greu și de respingerea oamenilor. Serios!”, a explicat Simona Halep.