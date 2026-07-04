Lionel Messi, ”decorat” cu un cucui uriaș după Argentina - Capul Verde: ”Oricine altcineva era schimbat, nu și omul ăsta”

Cele două naționale s-au întâlnit la Miami , în Florida, pe ”Hard Rock Stadium”, în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La finalul meciului, Argentina s-a impus cu 3-2, după ce jocul s-a dus până în 120 de minute.

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Înainte de fluierul final, Messi a încasat o lovitură serioasă la cap, după ce, în încercarea de a depăși un adversar prin dribling, s-a dezechilibrat și s-a lovit cu fruntea de piciorul unui jucător din Capul Verde.

”O legendă 'mai mică' ar fi fost schimbată pentru propria siguranță, dar nu și omul ăsta”, a scris publicația The Sun.

Leo Messi, șapte goluri în patru meciuri

După ce a înscris o ”triplă” cu Algeria, o ”dublă” cu Austria și un gol cu Iordania, Lionel Messi și-a trecut în cont o reușită și împotriva Capului Verde. A înscris în minutul 29 al confruntării de la Miami, din pasa lui Lisandro Martinez.

În Argentina - Capul Verde, au mai înscris Deroy Duarte în minutul 59, Lisandro Martinez în minutul 92 (din pasa lui Alexis Mac Allister) și Sidny Lopes Cabral în minutul 103.

Golul victoriei a venit în minutul 111, când Borges și-a băgat mingea în propria poartă. Argentina va întâlni Egipt în optimile de finală de la Cupa Mondială 2026.