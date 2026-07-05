Charles Leclerc, marele câștigător al GP-ului Marii Britanii! Pilotul Ferrari a pus capăt perioadei de secetă

Charles Leclerc, marele câștigător al GP-ului Marii Britanii! Pilotul Ferrari a pus capăt perioadei de secetă F 1
SPORT.RO
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Charles Leclerc a câştigat GP-ul Marii Britanii.

TAGS:
Charles LeclercgpFormula 1Marea Britanie
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Charles Leclerc, marele câștigător al GP-ului Marii Britanii!

Charles Leclerc (Ferrari) a obţinut, duminică, la Silverstone, prima sa victorie după octombrie 2024. Ferrari a fost la un pas de o dublă, dar George Russell (Mercedes) l-a devansat pe Lewis Hamilton. Afectat de o problemă mecanică, Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat doar pe locul 16.

După calificările de sâmbătă, care s-au încheiat cu pole position-ul lui Kimi Antonelli, urmat de Charles Leclerc şi Lewis Hamilton, ne aşteptam, evident, la un duel Mercedes-Ferrari în cursa din etapa a 9-a a sezonului, duminică la Silverstone. Şi am avut parte de acesta graţie startului excelent – o obişnuinţă în acest sezon – al monoposturilor italiene, care l-au depăşit pe liderul campionatului încă din primul viraj, notează L'Equipe.

Însă evoluţia cursei a fost ceva mai favorabilă pentru Antonelli, care l-a depăşit din nou pe Hamilton în turul 11, înainte de a porni în urmărirea pilotului din Monaco. În acel moment, strategia şi-a jucat rolul, Leclerc oprindu-se cu zece tururi înaintea italianului. O diferenţă care i-a permis pilotului Mercedes să se apropie de cel de la Ferrari în ultima treime a cursei, până în turul 41, când o problemă mecanică la suspensia din faţă stânga l-a obligat să facă două opriri la boxe, ceea ce l-a scos din lupta pentru victorie.

În final, a terminat pe locul 16 din cauza unei penalizări.

În ceea ce priveşte lupta pentru locul din spatele lui Leclerc, aceasta i-a implicat în special pe Hamilton, Max Verstappen (Red Bull) şi George Russell (Mercedes),

Iar acesta din urmă a ieşit pe locul doi la finalul unui final de cursă plin de răsturnări de situaţie, între accidentul olandezului, o oprire la boxe pe care septuplul campion mondial ar fi putut-o evita şi o maşină de siguranţă care a uitat să se retragă în penultimul tur.

"E un sentiment incredibil. Finalul poate că nu a fost exact aşa cum mi-l imaginam, dar să câştig după ultimele câteva weekenduri, care au fost deosebit de dificile... Am simţit ieri că am găsit ceva între cursa sprint şi calificări, iar astăzi senzaţia a revenit exact acolo unde îmi doream. Sunt atât de, atât de fericit. Sper din tot sufletul să pot menţine acest elan şi în viitor", a declarat Leclerc la finalul cursei, scrie News.ro.

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