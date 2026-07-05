Charles Leclerc, marele câștigător al GP-ului Marii Britanii! Pilotul Ferrari a pus capăt perioadei de secetă

Charles Leclerc, marele câștigător al GP-ului Marii Britanii!

Charles Leclerc (Ferrari) a obţinut, duminică, la Silverstone, prima sa victorie după octombrie 2024. Ferrari a fost la un pas de o dublă, dar George Russell (Mercedes) l-a devansat pe Lewis Hamilton. Afectat de o problemă mecanică, Kimi Antonelli (Mercedes) a terminat doar pe locul 16.

După calificările de sâmbătă, care s-au încheiat cu pole position-ul lui Kimi Antonelli, urmat de Charles Leclerc şi Lewis Hamilton, ne aşteptam, evident, la un duel Mercedes-Ferrari în cursa din etapa a 9-a a sezonului, duminică la Silverstone. Şi am avut parte de acesta graţie startului excelent – o obişnuinţă în acest sezon – al monoposturilor italiene, care l-au depăşit pe liderul campionatului încă din primul viraj, notează L'Equipe.

Însă evoluţia cursei a fost ceva mai favorabilă pentru Antonelli, care l-a depăşit din nou pe Hamilton în turul 11, înainte de a porni în urmărirea pilotului din Monaco. În acel moment, strategia şi-a jucat rolul, Leclerc oprindu-se cu zece tururi înaintea italianului. O diferenţă care i-a permis pilotului Mercedes să se apropie de cel de la Ferrari în ultima treime a cursei, până în turul 41, când o problemă mecanică la suspensia din faţă stânga l-a obligat să facă două opriri la boxe, ceea ce l-a scos din lupta pentru victorie.

În final, a terminat pe locul 16 din cauza unei penalizări.