Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Atacantul nu s-a adaptat la Trabzonspor și după un sezon în care a evoluat sub formă de împrumut la Eyupspor și Gaziantep, fără a avea prestații remarcabile, Drăguș este gata de o nouă aventură.

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Gigi Becali a anunțat un acord cu atacantul în vârstă de 26 de ani, însă patronul de la FCSB a subliniat că fotbalistul poate semna doar dacă Trabzonspor îl va lăsa să plece liber de contract. În același timp, presa din Spania a anunțat o mutare surprinzătoare. Jurnaliștii iberici susțin că Denis Drăguș a fost propus în Spania, la Sevilla, unde este așteptat pentru a întări linia ofensivă a andaluzilor.

Surprinzător este prețul la care Denis Drăguș a fost propus la Sevilla, doar 500.000 de euro, în condițiile în care Trabzonspor a plătit în schimbul său 1,7 milioane de euro. Conform El Sevillista, spaniolii nu au luat deocamdată o decizie finală în privința atacantului român, însă cei din staff-ul tehnic al clubului din La Liga îl analizează atent pe Denis Drăguș.

În ceea ce îl privește pe atacantul român, Drăguș ar fi dornic să semneze cu clubul din prima ligă a Spaniei, susține Fotomac, și ar fi dispus să accepte un salariu mai mic pentru a juca în La Liga.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Eric de Oliveira, despre un posibil transfer al lui Denis Drăguș la Sevilla