Cristi Chivu și oficialii lui Inter s-au ocupat și de plecări în această vară, iar unul dintre jucătorii care s-a despărțit de formația milaneză după opt ani petrecuți pe „San Siro” este Stefan de Vrij.

Fundașul olandez a semnat cu Panathinaikos în Grecia și are așteptări mari de la noul sezon.

Stefan de Vrij a numit motivul din cauza căruia a plecat de la Inter

Fundașul olandez de 34 de ani a fost unul dintre jucătorii de bază ai lui Inter în ultimii ani, dar în stagiunea trecută a jucat doar 17 meciuri pentru „nerazzurri”, lucru ce l-a nemulțumit.

Într-un interviu acord celor de la ESPN, de Vrij a dezvăluit că a plecat de la echipa antrenată de Cristi Chivu pentru a se simți din nou important, după ce a primit puține șanse de la antrenorul român.

„Contractul meu se termina și voiam să devin din nou un jucător important undeva. Din păcate, nu am jucat prea mult la Inter anul trecut.

Apoi am găsit acest club frumos, istoric, care nu a mai câștigat niciun trofeu de mult timp. Lucrează la un proiect foarte frumos și au ales calea cea bună cu o nouă conducere și un manager nou, tânăr și modern. Asta m-a atras. Și eram în vacanță la Atena, un loc fantastic.”, a spus de Vrij.

Stefan de Vrij a venit la Inter în 2018, liber de contract de la Lazio și a adunat 296 de partide în tricoul „nerazzurrilor”, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere opt pase decisive.

În 17 partide din acest sezon a evoluat fundașul de 34 de ani pentru Inter.

3 milioane de euro este cota lui Stefan de Vrij, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.