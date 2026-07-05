A preluat naționala în mijlocul Mondialului, dar e OUT după doar două meciuri: ”Aventura mea a ajuns la final!”

Herve Renard a preluat naționala Tunisiei după debutul ratat la Cupa Mondială sub comanda francezului Sabri Lamouchi, care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Sami Trabelsi.

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Tunisia a pierdut primul meci din grupe, cu Suedia, cu scorul 1-5, iar Lamouchi a fost demis de la echipa națională, în locul său fiind numit Renard.

Nici acesta nu a reușit să obțină rezultate la Mondial. Sub comanda lui Renard, Tunisia a pierdut cu 0-4 în fața Japoniei și cu 1-3 în fața Olandei.

La scurt timp după eliminarea de la Cupa Mondială, Herve Renard și-a anunțat plecarea de la naționala Tunisiei, după doar două meciuri, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

”Înainte de a pleca, vreau să mulțumesc din suflet FTF pentru că mi-a permis să particip la Cupa Mondială 2026. A fost o onoare să îmbrac culorile Tunisiei și să trăiesc această experiență de neuitat.

Le doresc toate cele bune acestei echipe a Tunisiei pentru viitor. Sunt convins că va continua să crească, să emoționeze o întreagă națiune și să scrie pagini frumoase în istoria sa.

Mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit pe parcursul acestei aventuri.

Vă doresc mult succes în continuare.

Aventura mea se încheie”, a scris Herve Renard pe Instagram.