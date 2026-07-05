După ce a purtat discuții în Arabia Saudită și Cipru, Kopic așteaptă acum o altă propunere. La noua sa echipă va lua în staff doi români, pe Florentin Petre (50 de ani) și Răzvan Patriche (40 de ani). Cu ambii a lucrat la Dinamo.

Fostul fundaș, care a fost antrenor secund atât la echipa a doua a lui Dinamo, cât și în staff-ul lui Kopic la prima echipă, a confirmat faptul că va pleca alături de antrenorul croat atunci când acesta va semna cu o nouă formație.

Răzvan Patriche pleacă alături de Zeljko Kopic la noua sa echipă

În această perioadă, Răzvan Patriche a obținut licența A, cu care poate fi ”principal” la nivel de Liga 2, așa cum fostul dinamovist a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Sunt în vacanță acum, după perioada foarte frumoasă petrecută la Dinamo. Între timp, am reușit să iau și Licența A, astfel că de acum pot fi antrenor secund în Superliga, precum și antrenor principal în Liga 2. Însă, momentan nu mă grăbesc.

Voi vedea ce voi face pe viitor. Pot spune, momentan, faptul că Zeljko Kopic m-a întrebat dacă aș vrea să-l urmez pe viitor acolo unde va lucra, iar eu am spus «Da». Și pentru că mi-am dat acordul, aștept acum un semnal de la el.

Mi-ar plăcea să lucrez cu el pentru că aș avea foarte multe lucruri de învățat, mai ales că eu voi urma pe viitor și cursurile pentru Licența Pro. Kopic este un antrenor de valoare, care a demonstrat în România ce poate și sunt convins că veți mai auzi despre el și de acum înainte”, a spus Patriche, pentru digisport.ro.

Cifrele lui Răzvan Patriche: