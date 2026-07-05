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Superstarul francez Kylian Mbappe a spus că echipa sa ştie „să joace murdar” şi şi-a lăudat coechipierii pentru că au rămas calmi şi nu au cedat încercărilor Paraguayului de a provoca încăierări şi faulturi în meciul câştigat la limită de vicecampionii mondiali (1-0), duminică, la Philadelphia, în optimile Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Kylian Mbappe, discurs războinic după Paraguay - Franța 0-1

„Au crezut că vom ieşi să jucăm în smoking, că vom ieşi doar să facem mişcări elegante şi dueluri unu la unu. Ştim şi noi cum să jucăm fotbal murdar”, a spus Mbappe, autorul golului victoriei din penalty în minutul 70.

„Ştiam în ce fel de meci intrăm. Am arătat că nu suntem o echipă care ştie doar să atace. Dacă e nevoie să facem munca murdară, o să o facem fără ezitare, scuzaţi-mi expresia!

Fiecare joacă cu propriile puncte forte; nu există o modalitate corectă sau greşită de a juca, singura modalitate este să câştigi. Ei au încercat să ne întreacă în felul acesta, dar şi noi i-am învins în felul acesta”, a adăugat Mbappe.

Mbappe, în luptă cu Lionel Messi

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele şase meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la Cupa Mondială, fiind la un singur gol de recordul lui Lionel Messi (20 goluri).

Mbappe şi Messi au câte 7 goluri marcate la CM 2026, francezul fiind pe primul loc, deoarece este creditat şi cu două assist-uri (argentinianul nu are niciunul).

Agerpres