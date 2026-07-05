Deși diferența de pe tabelă a fost minimă, statisticile arată un dezechilibru evident în favoarea vicecampioanei mondiale.

Potrivit datelor OPTA, Paraguay a reușit doar 99 de pase complete pe parcursul întregii partide, în timp ce Franța a încheiat meciul cu 510 pase reușite.

În plus, francezii au avut o posesie de 76%, cea mai ridicată înregistrată de echipa „Les Bleus” la un meci de la Cupa Mondială de când Opta colectează astfel de date, din 1966.

Franța se va duela cu Maroc în sferturile de finală

Dominarea Franței s-a văzut și în prima repriză, când Paraguay nu a atins mingea nici măcar o dată în careul advers. Cu toate acestea, defensiva sud-americanilor a rezistat mai bine de o oră.

Unicul gol al întâlnirii a venit în urma unui penalty transformat de Kylian Mbappe, iar Franța și-a asigurat calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni Maroc.