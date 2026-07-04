Echipa lui Cristi Chivu i-a ratat pe Marco Palestra și Nico Paz. În cazul fundașului lateral italian, Chelsea i-a făcut o ofertă mai bună Atalantei.

În timp ce, argentinianul a semnat cu Como, după ce echipa lui Cesc Fabregas a activat clauza de cumpărare de la Real Madrid.

Cu toate acestea, oficialii lui Inter continuă să caute soluții pentru a îmbunătăți lotul „nerazzurrilor” înainte de startul noului sezon.

Cristi Chivu aduce un fost jucător al lui Manchester City

Inter caute variante pentru zona defensivă, după ce Stefan de Vrij și Francesco Acerbi au prăsit echipa italiană, iar numele lui John Stones a fost unul menționat în ultima perioadă.

Conform TMW.com, Cristi Chivu îl consideră pe fundașul englez o opțiune solidă pentru apărarea lui Inter. „Nerazzurrii” sunt pregătiți să îi facă o ofertă jucătorului de 32 de ani pentru a-l aduce sub formă de jucător liber de contract.

John Stones a fost transferat de Manchester City de la Everton în 2016 în schimbul sumei de aproximativ 56 de milioane de euro.

Fundașul central are 295 de meciuri jucate pentru Manchester City, unde a reușit 19 de goluri și nouă pase decisive.

12 milioane de euro este cota lui John Stones, conform Transfermarkt.com.