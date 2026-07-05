La 40 de ani, Vozinha prinde un transfer important după ce a făcut minuni la Mondial

Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori

Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan

Capverdienii au debutat la turneul final cu o remiză uluitoare contra Spaniei, campioana europeană en-titre, scor 0-0. Au urmat apoi rezultate de egalitate cu Uruguay, scor 2-2, și Arabia Saudită, scor 0-0.

Apoi, în ”16-imi”, Capul Verde a întâlnit Argentina, iar micuța națională a impresionat. Campioana mondială en-titre a reușit să se califice în optimi, după ce s-a impus cu scorul de 3-2 în prelungiri, însă a fost un meci intens disputat, iar Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani, a fost din nou eroul capverdienilor.

Înainte de Mondial, Vozinha, în vârstă de 40 de ani, era practic un necunoscut, însă totul s-a schimbat după participarea la turneul final. Se pare că goalkeeper-ul poate prinde un transfer important chiar dacă a ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști sunt retrași de câțiva ani.

Vozinha a ajuns pe lista a două cluburi din liga a doua din Braziliei. Conform jurnalistului Marcelo Braga, Atletico Goianiense și Avai iau în considerare să îl oferteze pe portarul de 40 de ani. Vozinha este liber de contract după ce contractul său cu Chaves a expirat.

Presa internațională scrie că popularitatea uriașă obținută de Vozinha după turneul final poate contribui la un eventual transfer. Portarul a ajuns la 25,3 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, chiar dacă înainte de startul Mondialului, acesta avea doar 50.000 de urmăritori.