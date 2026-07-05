La 40 de ani, Vozinha prinde un transfer important după ce a făcut minuni la Mondial

La 40 de ani, Vozinha prinde un transfer important după ce a făcut minuni la Mondial Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Capul Verde a fost una dintre surprizele frumoase ale Cupei Mondiale. 

TAGS:
VozinhaCapul VerdeCupa MondialaMONDIAL
Din articol

Capul Verde a bifat trei rezultate de egalitate în faza grupelor și s-a calificat în 16-imile de finală. 

Vozinha poate semna cu o nouă echipă la 40 de ani

  • Vozinha
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Capverdienii au debutat la turneul final cu o remiză uluitoare contra Spaniei, campioana europeană en-titre, scor 0-0. Au urmat apoi rezultate de egalitate cu Uruguay, scor 2-2, și Arabia Saudită, scor 0-0. 

Apoi, în ”16-imi”, Capul Verde a întâlnit Argentina, iar micuța națională a impresionat. Campioana mondială en-titre a reușit să se califice în optimi, după ce s-a impus cu scorul de 3-2 în prelungiri, însă a fost un meci intens disputat, iar Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani, a fost din nou eroul capverdienilor. 

Înainte de Mondial, Vozinha, în vârstă de 40 de ani, era practic un necunoscut, însă totul s-a schimbat după participarea la turneul final. Se pare că goalkeeper-ul poate prinde un transfer important chiar dacă a ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști sunt retrași de câțiva ani.

Vozinha a ajuns pe lista a două cluburi din liga a doua din Braziliei. Conform jurnalistului Marcelo Braga, Atletico Goianiense și Avai iau în considerare să îl oferteze pe portarul de 40 de ani. Vozinha este liber de contract după ce contractul său cu Chaves a expirat.

Presa internațională scrie că popularitatea uriașă obținută de Vozinha după turneul final poate contribui la un eventual transfer. Portarul a ajuns la 25,3 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, chiar dacă înainte de startul Mondialului, acesta avea doar 50.000 de urmăritori.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele
ULTIMELE STIRI
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan
Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori
Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori
„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”
„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”
UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene
UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene
Inter bagă mâna adânc în buzunar! 35.000.000 de euro pentru transferul dorit de Cristi Chivu
Inter bagă mâna adânc în buzunar! 35.000.000 de euro pentru transferul dorit de Cristi Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”



Recomandarile redactiei
„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”
„Numărul 1” de la FCSB a semnat și va juca în Champions League: „Bine ai venit!”
Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori
Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori
UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene
UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00! Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco sunt invitații lui Costin Ștucan
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți
Alte subiecte de interes
I s-a blocat telefonul. Salt rarisim pentru eroul din Capul Verde, Vozinha, după meciul cu Spania
I s-a blocat telefonul. Salt rarisim pentru eroul din Capul Verde, Vozinha, după meciul cu Spania
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Reacția austriecilor la scenariul nebun din grupa României: ”Poate juca un rol important!”
Reacția austriecilor la scenariul nebun din grupa României: ”Poate juca un rol important!”
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!