A fost titular în toate meciurile de la Mondial, acum semnează în Superliga!

A fost titular în toate meciurile de la Mondial, acum semnează în Superliga! Superliga
SPORT.RO
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Un jucător prezent la Cupa Mondială din această vară este așteptat să facă pasul în Superliga României.

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Abdallah NasibCFR ClujIordaniaCupa Mondiala
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Abdallah Nasib (32 de ani), fundașul central al Iordaniei, este pe cale să semneze cu CFR Cluj, anunță Shams Sport. Stoperul care măsoară 1,84m a fost titular în toate cele trei partide de la Cupa Mondială disputate în grupa J. Naționala sa a părăsit competiția după ce nu a obținut niciun punct.

Abdallah Nasib, care a jucat pentru Iordania la CM 2026, așteptat la CFR Cluj

Nasib este așteptat să sosească gratis la CFR Cluj. Contractul său cu Al Hussein SC tocmai a expirat, iar la 32 de ani se pregătește de prima experiență în România.

De-a lungul carierei, Abdallah Nasib a mai jucat doar în țara natală (That Ras Club, Al Ramtha SC, Al Wehdat SC și Al Hussein), Egipt (Ittihad Alexandria SC) și Irak (Al-Zawraa SC).

Cotat la 400.000 de euro de Transfermarkt, Nasib are o experiență bogată la naționala Iordaniei, acolo unde a strâns deja 58 de meciuri și două goluri. La Mondialul din această vară a fost folosit din primul minut într-un sistem cu 3 stoperi în duelurile cu Austria (1-3), Algeria (1-2) și Argentina (1-3).

Pe lângă Nasib, Mohammad Abualnadi, un alt fundaș central din lotul Iordaniei de la CM 2026, va juca în România. Jucătorul de 25 de ani a fost deja prezentat la nou-promovata Corvinul Hunedoara.

Abdalah Nassib, la CM 2026

Foto: Getty Images

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