A fost titular în toate meciurile de la Mondial, acum semnează în Superliga!

Abdallah Nasib (32 de ani), fundașul central al Iordaniei, este pe cale să semneze cu CFR Cluj, anunță Shams Sport. Stoperul care măsoară 1,84m a fost titular în toate cele trei partide de la Cupa Mondială disputate în grupa J. Naționala sa a părăsit competiția după ce nu a obținut niciun punct.

Abdallah Nasib, care a jucat pentru Iordania la CM 2026, așteptat la CFR Cluj

Nasib este așteptat să sosească gratis la CFR Cluj. Contractul său cu Al Hussein SC tocmai a expirat, iar la 32 de ani se pregătește de prima experiență în România.

De-a lungul carierei, Abdallah Nasib a mai jucat doar în țara natală (That Ras Club, Al Ramtha SC, Al Wehdat SC și Al Hussein), Egipt (Ittihad Alexandria SC) și Irak (Al-Zawraa SC).

Cotat la 400.000 de euro de Transfermarkt, Nasib are o experiență bogată la naționala Iordaniei, acolo unde a strâns deja 58 de meciuri și două goluri. La Mondialul din această vară a fost folosit din primul minut într-un sistem cu 3 stoperi în duelurile cu Austria (1-3), Algeria (1-2) și Argentina (1-3).