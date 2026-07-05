VIDEO Imagini impresionante! Ce s-a întâmplat la întoarcerea în țară a jucătorilor din Capul Verde și ce a spus eroul Vozinha

Imagini impresionante! Ce s-a întâmplat la întoarcerea în țară a jucătorilor din Capul Verde și ce a spus eroul Vozinha CM 2026
SPORT.RO
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Capul Verde a scris istorie la Cupa Mondială din această vară, după ce nu a pierdut în timpul regulamentar niciunul dintre cele patru meciuri.

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Capul VerdeCupa Mondiala
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Capul Verde a părăsit Cupa Mondială în faza 16-imilor după ce a cedat contra Argentinei (2-3 după prelungiri). Debutantă la Cupa Mondială, a doua cea mai mică națională de la turneul final i-a dat bătăi de cap serioase campioanei en-titre.

Jucătorii din Capul Verde, primiți ca niște eroi în țară după Cupa Mondială

Micuța națională a plecat de la Cupa Mondială fără să piardă vreun meci în timpul regulamentar. În grupe, Capul Verde a remizat cu Spania (0-0), Uruguay (2-2) și Arabia Saudită (2-2).

Delegația naționalei s-a întors duminică în țară, iar imaginile publicate de oficialii Federației arată că jucătorii au fost așteptați de o mulțime de suporteri în zona aeroportului.

Portarul Vozinha (40 de ani), eroul naționalei, care a ajuns la peste 20 de milioane de urmăritori pe Instagram după prestațiile extraordinare de la Cupa Mondială, a 

"Suntem foarte fericiți și mândri după această călătorie. Rezultatul obținut este bun, însă ne-am fi dorit mai mult", a spus Vozinha, care a rămas liber de contract, după ce i-a expirat înțelegerea cu Chaves, formație din liga a doua portugheză.

Vozinha ar putea ajunge în Brazilia

Înainte de Mondial, Vozinha, în vârstă de 40 de ani, era practic un necunoscut, însă totul s-a schimbat după participarea la turneul final. Se pare că goalkeeper-ul poate prinde un transfer important chiar dacă a ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști sunt retrași de câțiva ani.

Vozinha a ajuns pe lista a două cluburi din liga a doua din Braziliei. Conform jurnalistului Marcelo Braga, Atletico Goianiense și Avai iau în considerare să îl oferteze pe portarul de 40 de ani. Vozinha este liber de contract după ce contractul său cu Chaves a expirat.

Presa internațională scrie că popularitatea uriașă obținută de Vozinha după turneul final poate contribui la un eventual transfer. Portarul a ajuns la 25,3 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, chiar dacă înainte de startul Mondialului, acesta avea doar 50.000 de urmăritori.

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