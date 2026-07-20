Mijlocașul Barcelonei s-a dat la o parte și nu a ripostat la gestul golonesc al asistentului lui Lionel Scaloni.

Antrenorul secund al „pumelor”, Roberto Ayala (53 de ani), l-a lovit cu pumnul în apropierea gâtului pe Dani Olmo (28).

A fost integralist cu Petrolul, iar apoi și-a anunțat plecarea de la Dinamo. Mesajul fundașului

În apropierea incidentului s-a aflat fundașul central Eric Garcia, coechipier cu Olmo la club și la națională, care l-a împins ușor pe Ayala pentru a-l da la o parte.

por que el raton ayala le pegó una piña a dani olmo jajdjsjsjsj pic.twitter.com/ZNkBpPAcjU

Imediat după fluierul final al arbitrului Slavko Vincic, spaniolii și argentinienii s-au luat la bătaie.

Spaniolii și argentinienii s-au bătut între ei!

Leandro Paredes, care a încasat și cartonașul roșu, a fost cel care a declanșat conflictul fizic. El i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia, care striga ceva către argentinieni.

Gavi a intervenit încercând să îi bage mâna în gât lui Paredes, însă a fost oprit de Enzo Fernandez, care l-a trimis la pământ și l-a lovit de două ori cu dosul palmei.

Încăierare generală

Imediat s-au adunat jucătorii și membrii staffurilor tehnice ambelor naționale. Din fericire, bătaia nu a degenerat, iar cei implicați în conflict au fost despărțiți.