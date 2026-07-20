FOTO ȘI VIDEO Noi imagini șocante din bătaia de după Spania - Argentina! Antrenorul secund Roberto Ayala l-a lovit pe Dani Olmo

Noi imagini șocante din bătaia de după Spania - Argentina! Antrenorul secund Roberto Ayala l-a lovit pe Dani Olmo CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Finala CM 2026 dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0, a fost marcată de incidente violente după fluierul final.

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SpaniaArgentinaDani OlmoCM 2026Roberto Ayala
Din articol

Antrenorul secund al „pumelor”, Roberto Ayala (53 de ani), l-a lovit cu pumnul în apropierea gâtului pe Dani Olmo (28).  

Noi imagini cu bătaia de după Spania - Argentina 1-0

Mijlocașul Barcelonei s-a dat la o parte și nu a ripostat la gestul golonesc al asistentului lui Lionel Scaloni.

Antrenorul secund Roberto Ayala l-a lovit pe Dani Olmo / Foto: Peñargrol (X)

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În apropierea incidentului s-a aflat fundașul central Eric Garcia, coechipier cu Olmo la club și la națională, care l-a împins ușor pe Ayala pentru a-l da la o parte. 

Imediat după fluierul final al arbitrului Slavko Vincic, spaniolii și argentinienii s-au luat la bătaie. 

Spaniolii și argentinienii s-au bătut între ei!

Leandro Paredes, care a încasat și cartonașul roșu, a fost cel care a declanșat conflictul fizic. El i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia, care striga ceva către argentinieni. 

Gavi a intervenit încercând să îi bage mâna în gât lui Paredes, însă a fost oprit de Enzo Fernandez, care l-a trimis la pământ și l-a lovit de două ori cu dosul palmei. 

Încăierare generală

Imediat s-au adunat jucătorii și membrii staffurilor tehnice ambelor naționale. Din fericire, bătaia nu a degenerat, iar cei implicați în conflict au fost despărțiți. 

Spaniolii și argentinienii s-au bătut între ei! / Foto: Profimedia și Getty Images

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Spania - Argentina 1-0, finala Cupei Mondiale din 2026, a fost redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro. 

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