Parcă niciodată n-a existat, în toată istoria Mondialelor, o campioană mai iubită ca Spania acum!

Pe lângă faptul că „Furia Roja“ a prestat un fotbal încântător, lăsând impresia că a fost, într-adevăr, cea mai puternică națională de la CM 2026, formația iberică a dat și de o echipă urâtă, în ultimul act de la New York / New Jersey. Argentina a practicat un antijoc total, iar asta după ce a beneficiat de niște arbitaje favorabile, în drumul ei spre finală.

Așa se explică și faptul că, după victoria spaniolilor de duminică, Argentina a fost crucificată, în presa internațională. Prezent în studioul ESPN, fostul internațional scoațian, Craig Burley (54 de ani), a lansat niște acuze grele la adresa forului mondial. Burley a spus, răspicat, că FIFA a sperat ca această ediție a Mondialului să fie câștigată de Argentina!

"Își dorea să câștige Messi două titluri mondiale succesive"

„Eu cred că sunt mulți oameni care au rămas cu această impresie cum că FIFA chiar și-ar fi dorit ca titlul mondial să ajungă la Argentina! Infantino (n.r. – președintele FIFA, Gianni Infantino) își dorea o astfel de poveste. El își dorea să câștige Messi două titluri mondiale succesive și, în felul acesta, să <<explodeze>> rețelele de socializare. Asta e impresia după acest Mondial! Și, pe alocuri, Argentina a avut și niște calități indiscutabile. Mă refer la spiritul lor de luptă, la puterea lor de a reveni în multe partide, la calitatea lor în partea finală a meciurilor. Am și crezut că vom vedea ceva din aceste calități în finală. Dar argentinienii ne-au înșelat așteptările!“, și-a început Burley discursul la ESPN.

Acesta a detaliat apoi de ce prestația „pumelor“, în meciul cu Spania (0-1 după prelungiri), l-a îngrozit, pur și simplu.

„Argentina a avut această abordare negativă peste 100 de minute! Cum e posibil să n-ai un șut pe poartă, mai bine de 90 de minute, cu jucători de un asemenea calibru?! Adică, mulți dintre aveau deja o finală câștigată la Mondiale, trofee de Champions League, că provin de la cluburi de top din Europa, unde joacă pe salarii astronomice. Și, totuși, să n-ai o ocazie mai bine de 100 de minute! Un șut de la distanță, o centrare în careu și o lovitură de cap, orice! Argentina n-a avut nimic. Nimic!“, a afirmat Craig Burley.

„Enzo Fernandez n-are nimic în capul ăla!“

În continuarea analizei sale tăioase, fostul internațional scoțian, care a evoluat la Mondialul din 1998, a dat de pământ cu Enzo Fernandez (25 de ani). Jucătorul legitimat la Chelsea a fost eliminat, în minutul 90+3 al finalei de la New York / New Jersey.

„Enzo Fernandez, o rușine de jucător, n-are nimic în capul ăla! Are deja un <<galben>> și, totuși, face acel fault, vede <<roșu>> și apoi mai și protestează. De parcă e vina tuturor, mai puțin vina lui. Atitudinea lui a fost reprezentativă pentru jucătorii Argentinei. De fapt, cred că doar doi oameni s-au comportat altfel și au dat dovadă de clasă, în această finală: Messi și selecționerul Scaloni. În rest însă, argentinienii au făcut tot ce n-ar fi trebuit să facă!“, a fost de părere Craig Burley.