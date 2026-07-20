Argentina, „sfâșiată“ de un fost campion mondial: „O rușine! Fotbalul înseamnă altceva“

Argentina a „reușit“ să piardă atât finala Mondialului din 2026, în fața Spaniei (0-1 după prelungiri), cât și „meciul“ cu bunul simț și decența! În ultimul act găzduit de „MetLife Stadium“, impresia generală a fost că sud-americanii n-au intrat pe teren pentru a juca fotbal, ci pentru a se lua la bătaie cu adversarii lor! Așa au considerat Paredes și compania că pot avea o șansă în fața Spaniei, o veritabilă „mașină de fotbal“. Din păcate pentru argentinieni, această strategie nu doar că n-a dat rezultat, dar le-a făcut și un mare deserviciu. În ultimele ore, naționala cu trei titluri mondiale în palmares (1978, 1986 și 2022) e desființată, pur și simplul! Un foarte exemplu, în acest sens, e discuția care s-a născut în studioul ESPN, după finala de la New York / New Jersey. Sport.ro oferă dialogul de după meciul Spania – Argentina, în care sud-americanii au fost călcați în picioare.

*Dan Thomas (prezentator ESPN): Sunt în studio alături de invitații mei pentru a comenta una dintre cele mai proaste finale de Cupa Mondială din toate timpurile! La final, Spania a obținut victoria, pe deplin meritată, și a învins Argentina. Știu că trebuie să avem o abordare obiectivă la această emisiune, dar nu cred că e cineva, în afara fanilor argentinieni, care nu s-a bucurat pentru victoria Spaniei! Pentru că, Dumnezeule!, a fost rușinos ce am văzut din partea deținătorilor titulului mondial...

*Craig Burley (fost internațional scoțian cu 46 de selecții, participant la Mondialul din 1998): Trebuie să o spun: Argentina a fost o rușine totală, în această finală! Atât din cauza prestației lor fotbalistice, dar și din cauza comportamentului lor. Ne așteptam la acest tip de circ, ne așteptam la golănie din partea lor, dar ne așteptam și la ceva fotbal! Ne așteptam la un plan, la ceva, orice! Dar ei au fost derutați total, au fost dezgustători, o rușine. Și mă bucur atât de mult că Spania a câștigat! Pentru că, spre final, înainte de golul Spaniei, mă gândeam la un scenariu în urma căreia Argentina să câștige la penalty-uri sau să dea un gol norocos și să câștige în felul acesta. Dar Spania a încercat să câștige meciul ăsta, ei au tot încercat să treacă linia de sosire, dar finalizarea lor n-a fost strălucită. Martinez a avut multe parade salvatoare, dar au fost intervenții normale. Argentina n-a fost o echipă sclipitoare în acest turneu, dar să joci așa într-o finală mondială... dezgustător!

*Frank Leboeuf (fost internațional francez cu 50 selecții, campion mondial în 1998): Am zis înainte de partidă că o finală de Cupa Mondială e cel mai mare meci posibil. Și am văzut această confruntare, care a fost o imagine proastă pentru fotbal! Ei (n.r. – argentinienii) ne-au arătat ce era mai rău! Felicitări Spaniei și nu e nimic de zis despre ei, pentru că ei au încercat. Dar, în felul acesta, la un moment dat, devine imposibil să joci. Și trebuie să includ și arbitrul finalei (n.r. – slovenul Slavko Vinčić) în această discuție. Paredes a fost introdus la pauză și, la 15 minute de la reluare, ar fi trebuit să fie eliminat. Pentru că a intrat doar ca să joace murdar la mijlocul terenului. Argentina n-a încercat să joace fotbal, iar noi ne așteptam la asta, la partea murdară a jocului lor. Dar ne așteptam și la altceva și n-am văzut nimic. A fost o abordare total negativă, de neacceptat pentru mine. Fotbalul e cu totul altceva, jocul defensiv înseamnă altceva. Iar eu am fost fundaș! Dar să te aperi înseamnă altceva, comparativ cu ce am văzut în această finală (n.r. – din partea Argentinei). A fost o rușine, o imagine proastă a fotbalului. Până acum, credeam că finala Mondialului din 1990, din nou cu Argentina (n.r. – învinsă de Germania cu 1-0) a fost ce se putea mai rău. Dar acum am avut o finală și mai proastă, cea pe care tocmai am văzut-o.

*Steve McManaman (fost internațional englez cu 37 de selecții, participant la Mondialul din 1998): Sunt de acord cu toată lumea. Am fost dezgustat de prestația Argentinei! Au acest obicei de a face orice ca să câștige, recurgând la gesturi murdare. Dar asta înseamnă o imagine foarte proastă pentru ei! Argentina îl are în echipă pe cel mai bun jucător al tuturor timpurilor (n.r. – Lionel Messi), dar coechipierii lui se comportă de parcă nu sunt deloc interesați de fotbal, de parcă vor să face orice altceva în afară de a câștiga un meci. Te lovesc, îți dau pumni, picioare, te trag de tricou, se aruncă, simulează, repet, fac orice! Adică, noi am <<turbat>> din cauza felului în care a jucat Paraguay (n.r. – în meciul cu Franța), dar ce a făcut Argentina în finală a fost mai rău. A fost groaznic! Și faci asta în cel mai mare meci al lumii, când toată planeta e cu ochii pe tine. Și, cum ați spus și voi, dacă erai un spectator neutru, nu puteai decât să te rogi pentru victoria Spaniei. Și când s-a terminat meciul, jucătorii Argentinei au făcut haos și după fluierul de final! Mă bucur că s-a terminat această finală, pentru că Argentina a fost groaznică, pur și simplu. Prestația lor a fost oribilă. Dar, probabil, acasă jucătorii argentinieni vor fi considerați niște luptători, niște eroi. Dar o asemenea prestație nu e demnă de nicio echipă de fotbal.