Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a beneficiat de o prezenţă mediatică semnificativă pe parcursul Cupei Mondiale din 2026, cea mai extinsă ediţie a turneului din istorie.

El a străbătut America de Nord pentru a participa la meciuri, întâlniri şi alte apariţii publice pe durata competiţiei, care s-a desfăşurat în trei ţări, 16 oraşe şi patru fusuri orare şi se încheie duminică cu finala de la New Jersey.

Associated Press a analizat înregistrările de zbor ale unui avion privat de afaceri folosit de Infantino în ultimii ani, alături de fotografiile realizate de fotografii AP şi de imaginile postate pe Instagram de FIFA şi chiar de preşedintele forului mondial de fotbal, pentru a-i urmări călătoriile şefului FIFA.

Analiza arată că Infantino a străbătut o distanţă suficientă pentru a înconjura planeta de aproape două ori şi jumătate.

Avion privat de la qatarezi

Accesul la un avion Gulfstream G650 din flota guvernului qatarez a făcut posibilă activitatea intensă de călătorie a lui Infantino. Aeronava este operată de divizia de zboruri charter private a companiei Qatar Airways, unul dintre sponsorii Cupei Mondiale, scrie news.ro.

Începând cu zborul din 9 iunie de la Los Angeles la Ciudad de México, înaintea meciului de deschidere al turneului, aeronava a efectuat în medie mai mult de un zbor pe zi, iar în mai multe zile a efectuat peste trei zboruri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

Pe lângă participarea la meciuri, itinerariul lui Infantino a inclus opriri la New York pentru un interviu la emisiunea „Fox & Friends” şi la Miami pentru un summit al FIFA la care au participat reprezentanţi ai celor 211 de asociaţii membre ale organizaţiei. De asemenea, el a zburat la Doha pentru a participa la înmormântarea fostului emir al Qatarului, înainte de a se întoarce în SUA la timp pentru semifinalele Cupei Mondiale.

”Cifrele” lui Infantino

44 de meciuri

Numărul de meciuri din Cupa Mondială la care a asistat Infantino. FlightAware a arătat că avionul Gulfstream era programat iniţial să zboare din New Jersey către Miami la timp pentru meciul pentru locul trei dintre Anglia şi Franţa, dar nu a decolat niciodată. Furtunile au provocat întârzieri ale zborurilor la aeroporturile din zona oraşului New York sâmbătă, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei.

16 stadioane

Infantino a asistat la cel puţin un meci pe fiecare dintre cele 16 stadioane gazdă ale Cupei Mondiale. Hard Rock Stadium din Miami, unde a asistat la cinci meciuri, este stadionul pe care l-a vizitat cel mai des.

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Numărul de zile în care Infantino a asistat la două meciuri, adesea pe stadioane situate la sute de mile distanţă unul de celălalt.

21 de aeroporturi

Avionul Gulfstream a folosit în principal aeroporturile internaţionale principale ale oraşelor gazdă pe durata turneului, dar uneori a apelat la aeroporturi mai mici destinate aviaţiei generale şi de afaceri, inclusiv Aeroportul Executiv Fulton County din Atlanta şi Aeroportul Executiv Opa Locka din Miami.

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Numărul de treceri de frontieră internaţionale efectuate de avion în America de Nord până la semifinale.

115 ore de zbor

Timpul de zbor acumulat de avionul Gulfstream pe durata turneului, fără a include zborurile de repoziţionare şi cele 29 de ore de călătorie pentru înmormântarea din Qatar, echivalează cu aproape cinci zile întregi petrecute în aer şi ar fi suficient pentru ca un avion comercial, zburând la viteza de croazieră obişnuită, să parcurgă de 20 de ori distanţa dintre New York şi Los Angeles.

5 ore şi 44 de minute

Excluzând călătoria către Qatar, cel mai lung zbor a durat 344 de minute şi a fost cel de la Miami la Seattle, unde Infantino a asistat la meciul Belgia-Egipt din 15 iunie. Durata zborului este echivalentă cu cea a trei meciuri complete de Cupa Mondială, de la fluierul de start până la fluierul final.

28 de minute

Cea mai scurtă durată de zbor, excluzând zborurile de repoziţionare, a fost un zbor de 28 de minute de la Seattle la Vancouver, pe 6 iulie — aproximativ durata unui episod dintr-un serial de comedie difuzat la televiziunea naţională, precum „Friends”, inclusiv reclamele. Infantino a asistat la meciul dintre Statele Unite şi Belgia la Seattle în acea zi, înainte de a urmări meciul dintre Elveţia şi Columbia la Vancouver a doua zi.

95.403 kilometri

Distanţa parcursă de avion în timpul turneului, fără a include călătoria dus-întors în Qatar pentru înmormântare, conform analizei AP. Aceasta depăşeşte, la total, distanţa zborurilor dus-întors între New York şi Singapore, Los Angeles şi Doha (Qatar), precum şi între Londra şi oraşul australian Perth, luate împreună.

9.289 kilometri

Cea mai mare distanţă parcursă într-o singură zi a fost la 26 iunie, când itinerariul a început cu un zbor de dimineaţă de la Miami la Dallas. De acolo, avionul a zburat spre Seattle, unde Infantino a asistat la meciul dintre Egipt şi Iran. Ultima etapă a zborului a plecat din Seattle târziu în acea noapte şi a aterizat a doua zi dimineaţă la Miami. Infantino a urmărit acolo meciul dintre Columbia şi Portugalia.

50%

FIFA s-a angajat să reducă la jumătate emisiile de carbon generate de Cupa Mondială şi de activităţile conexe până în 2030 şi şi-a asumat angajamentul de a atinge emisii nete zero până în 2040. Strategia organizaţiei privind sustenabilitatea şi drepturile omului pentru Cupa Mondială din 2026 precizează că aceasta se angajează să combată schimbările climatice.

Cercetătorii în domeniul climei şi grupurile ecologiste au susţinut că turneul extins, cu trei ţări participante, avea şanse mari să genereze cele mai mari cantităţi de gaze cu efect de seră poluante din istoria Cupei Mondiale şi să fie cea mai intensă ediţie a Cupei Mondiale din punct de vedere al emisiilor de carbon, din cauza călătoriilor aeriene extinse necesare pentru echipe, suporteri şi oficiali.