Clubul german a făcut o mutare importantă pe piața transferurilor, aducându-l pe Antonio Nusa, un talentat tânăr norvegian de doar 19 ani, pentru suma de 20 de milioane de euro.

Nusa a semnat un contract pe cinci ani cu Leipzig și va purta tricoul cu numărul 7. Transferul a fost confirmat marți, iar atacantul a oferit primele declarații.

„Sunt extrem de mândru să mă aflu acum la RB Leipzig și în Bundesliga,” a declarat Nusa, conform The Athletic.

„Clubul mi-a prezentat o viziune clară și un plan bine definit, care m-au convins pe deplin. Este un pas mare pentru mine, dar sunt pregătit pentru această provocare”, a continuat tânărul winger.

Tânărul norvegian vine după un sezon solid la Club Bruges, unde a înregistrat patru goluri și patru pase decisive în 46 de apariții.

Deși mai multe cluburi de renume din Premier League au fost interesate de serviciile sale, Leipzig a reușit să îl convingă pe Nusa să se alăture proiectului lui Marco Rose.

