Marc Cucurella se tatuează după ce Spania a devenit campioană mondială: ”Probabil oamenii vor vrea să-l vadă!”

Marc Cucurella se tatuează după ce Spania a devenit campioană mondială: ”Probabil oamenii vor vrea să-l vadă!” CM 2026
SPORT.RO
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Spania este noua campioană a lumii după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0.

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Marc CucurellaSpaniaArgentinaCupa MondialaLuis de la FuenteCM 2026
Din articol

Furia Roja a dominat complet partida, iar primul șut la poartă al argentinienilor a venit abia în a doua repriză a prelungirilor. Spaniolii au avut ocazii pe bandă rulantă, dar Emiliano Martinez i-a ținut pe sud-americani în joc. 

Marc Cucurella își tatuează chipul lui Luis de la Fuente

  • Spania campioana mondiala 2026 imago1080272207
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Unicul gol al partidei a venit în startul reprizei a doua a prelungirilor, când Ferran Torres l-a învins pe Dibu Martinez cu un șut în forță.

Înaintea finalei, Marc Cucurella a promis că, dacă Spania va câștiga Cupa Mondială la doi ani după ce a câștigat EURO 2024, își va face un tatuaj cu chipul selecționerului Luis de la Fuente.

După ce spaniolii au ridicat trofeul, noul jucător al lui Real Madrid a fost întrebat dacă se va ține de promisiune, iar Cucurella a confirmat.

Încă nu știu. Mai trebuie să mă gândesc unde o să mi-l fac (n.r. tatuajul cu chipul lui Luis de la Fuente). Probabil că oamenii vor vrea să-l vadă, așa că trebuie să fie într-un loc vizibil. Dar acum avem un zbor lung înapoi spre casă. Sper că oamenii îmi vor da câteva idei, mă voi mai gândi și apoi va veni momentul să-l fac”, a spus Marc Cucurella după meci.

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