Florin Răducioiu, cel mai bun marcator al României la Cupele Mondiale, a analizat finala CM 2026 dintre Spania și Argentina.
Florin Răducioiu, fără echivoc după Spania - Argentina 1-0
Fostul mare internațional român a subliniat că sud-americanii sunt dependenți de Lionel Messi (39 de ani), în timp ce ibericii nu depind de un singur fotbalist.
Concluzia lui Răducioiu a fost fără echivoc. Cupa Mondială a fost câștigată de cea mai bună echipă, cu cel mai frumos și cel mai eficient fotbal practicat.
Răducioiu, despre Spania: „Echipa care a dominat orice adversar”
„Argentina e dependentă de Messi. A câştigat echipa cea mai bună, care a primit un singur gol, şi asta e foarte important.
Am anticipat echipa Spaniei care a dominat adversarul prin această posesie, cu această mobilitate, nu are un punct de reper, nu ştii ce să faci. Au o tehnică excepţională.
A câştigat echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai eficient, echipa care a dominat orice adversar”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit as.ro.
Florin Răducioiu (56 de ani) este cel mai bun marcator al României la Cupele Mondiale, cu patru goluri înscrise, toate la CM 1994.