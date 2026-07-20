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Florin Răducioiu, cel mai bun marcator al României la Cupele Mondiale, a analizat finala CM 2026 dintre Spania și Argentina.

Florin Răducioiu, fără echivoc după Spania - Argentina 1-0

Fostul mare internațional român a subliniat că sud-americanii sunt dependenți de Lionel Messi (39 de ani), în timp ce ibericii nu depind de un singur fotbalist.

Concluzia lui Răducioiu a fost fără echivoc. Cupa Mondială a fost câștigată de cea mai bună echipă, cu cel mai frumos și cel mai eficient fotbal practicat.

Răducioiu, despre Spania: „Echipa care a dominat orice adversar”

„Argentina e dependentă de Messi. A câştigat echipa cea mai bună, care a primit un singur gol, şi asta e foarte important.

Am anticipat echipa Spaniei care a dominat adversarul prin această posesie, cu această mobilitate, nu are un punct de reper, nu ştii ce să faci. Au o tehnică excepţională.

A câştigat echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai eficient, echipa care a dominat orice adversar”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit as.ro.

Florin Răducioiu (56 de ani) este cel mai bun marcator al României la Cupele Mondiale, cu patru goluri înscrise, toate la CM 1994.