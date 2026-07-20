VIDEO ”Campion” din Spania pentru Dinamo! Cine a fost cel mai bun ”câine” în 0-1 cu Petrolul

”Campion” din Spania pentru Dinamo! Cine a fost cel mai bun ”câine” în 0-1 cu Petrolul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamoviștii au debutat cu stângul în noua ediție din Superligă.

TAGS:
DinamoPetrolul - DinamoAlberto SoroNuno Camposdanny armstrong
Din articol

Petrolul Ploieşti a învins-o pe Dinamo cu 1-0 duminică seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'', într-un meci din etapa inaugurală a Superligii.

Rodrigo Martins (39 - din penalty) a marcat singurul gol al partidei, după un fault comis de Raul Opruţ asupra lui Leo Teixeira.

Dinamo a dominat mare parte din partidă, avut două bare prin scoţianul Danny Armstrong (9 și 50), și o posesie spre 70%, statistici insuficiente însă pentru un rezultat favorabil.

Meciul a opus doi antrenori portughezi aflaţi la debutul în fotbalul românesc, Ricardo Sousa şi Nuno Campos.

Alberto Soro, MVP-ul lui Dinamo

Cel mai bun om al ”câinilor” în eșecul de la Ploiești a fost mijlocașul central spaniol Alberto Soro.

Notat cu 7.5 de Sofascore și cu 7.3 de Flashscore, Soro (27 de ani) a arătat din nou de ce în 2019 semna un contract pe cinci sezoane cu Real Madrid, chiar dacă ulterior cariera sa nu a cunoscut un traseu ascendent.

Reacția lui Nuno Campos după ce a debutat cu o înfrângere

După un început bun de meci, Dinamo s-a văzut condusă în urma unui penalty transformat de Rodrigo Martins în finalul primei reprize. 

”Câinii” au alergat după golul egalizator și au lovit de două ori bara porții lui Zima, dar fără succes.

În partea secundă, Dinamo a controlat jocul și a avut posesia, dar ocaziile periculoase au lipsit, astfel că Nuno Campos (51 de ani) începe o înfrângere pe banca noii sale echipe.

„Chiar dacă a fost o înfrângere, cred că toată lumea poate vedea că a fost una nedreaptă. Chiar și un rezultat de egalitate ar fi fost incorect. Trebuia să câștigăm meciul. Cred că a fost clar. Ne-am creat ocazii în multe feluri și am reușit să facem asta, să ne creăm șanse.

Acesta este începutul unui proces și este normal să fie așa. În primele 15 minute ne-am creat multe ocazii. Dacă am fi înscris, acum nu am mai fi vorbit la fel. Am avut două ocazii foarte mari în primele 15 minute și ne-am creat mai mult decât era necesar pentru a marca.

Băieții au făcut tot ce au putut ca să înscrie, dar se mai întâmplă să avem și zile ca aceasta. Trebuie să înțelegem că lucrurile nu pot ieși mereu din prima așa cum ne dorim.

Trebuie să ne construim identitatea noastră. Campionatul este un maraton. Avem multă experiență, chiar și eu am trecut prin astfel de situații și am terminat bine, chiar dacă am început cu o înfrângere. Asta nu înseamnă că așa vei și termina.

Noi am meritat să câștigăm, 100%, așa că acum este timpul să îmbunătățim anumite lucruri, să ne gândim ce am făcut bine și ce putem face și mai bine”, a spus Nuno Campos, după meci.

Urmează derby-ul cu campioana Universitatea Craiova

Pentru Dinamo urmează un meci ”de foc”, primul pe teren propriu în acest sezon, în compania campioanei Universitatea Craiova. 

În etapa a treia, ”roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

Foto: Sport Pictures

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
Surpriză: atacantul român ajuns în Serie A a început pregătirea cu fosta campioană a Italiei! Gol superb în primul meci
ULTIMELE STIRI
ACUM Tragere la sorți turul 3 Champions League | Universitatea Craiova își află posibila adversară! Cum arată lista
ACUM Tragere la sorți turul 3 Champions League | Universitatea Craiova își află posibila adversară! Cum arată lista
Mărturisire dureroasă, în această seară, în TRAFIC. „Știu și eu cum e să nu-ți mai recunoști copilul, să simți că-ți scapă din mână”
Mărturisire dureroasă, în această seară, în TRAFIC. „Știu și eu cum e să nu-ți mai recunoști copilul, să simți că-ți scapă din mână”
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
De nerecunoscut! Cum arăta Luis de la Fuente când era jucător și câștiga titlul în La Liga
De nerecunoscut! Cum arăta Luis de la Fuente când era jucător și câștiga titlul în La Liga
Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO)
Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi



Recomandarile redactiei
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
Rodri nu l-a vrut pe Trump în cadru: "Infantino, obligat să-l convingă să plece"
ACUM Tragere la sorți turul 3 Champions League | Universitatea Craiova își află posibila adversară! Cum arată lista
ACUM Tragere la sorți turul 3 Champions League | Universitatea Craiova își află posibila adversară! Cum arată lista
De nerecunoscut! Cum arăta Luis de la Fuente când era jucător și câștiga titlul în La Liga
De nerecunoscut! Cum arăta Luis de la Fuente când era jucător și câștiga titlul în La Liga
Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO)
Ungaria, campioană europeană în România! Pe ce loc au terminat tricolorii (VOYO)
Argentina, „sfâșiată“ de un fost campion mondial: „O rușine! Fotbalul înseamnă altceva“
Argentina, „sfâșiată“ de un fost campion mondial: „O rușine! Fotbalul înseamnă altceva“
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Reacția lui Nuno Campos, după ce a debutat cu o înfrângere la Dinamo
Reacția lui Nuno Campos, după ce a debutat cu o înfrângere la Dinamo
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Ionel Dănciulescu s-a lămurit după debutul lui Nuno Campos la Dinamo: ”Se vede”
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
Patru jucători de la Dinamo, OUT cu CFR Cluj! Anunțul lui Zeljko Kopic
Imagini cu puternic impact emoțional! Fotbalistul, scos pe targă la Universitatea Craiova - Dinamo
Imagini cu puternic impact emoțional! Fotbalistul, scos pe targă la Universitatea Craiova - Dinamo
CITESTE SI
„Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

stirileprotv „Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

Ce înseamnă numărul 08304 de pe bentița lui Lamine Yamal. Mesajul ascuns purtat de starul Spaniei în finala Campionatului Mondial 2026

protv Ce înseamnă numărul 08304 de pe bentița lui Lamine Yamal. Mesajul ascuns purtat de starul Spaniei în finala Campionatului Mondial 2026

Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

stirileprotv Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

stirileprotv Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!