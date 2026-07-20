Notat cu 7.5 de Sofascore și cu 7.3 de Flashscore, Soro (27 de ani) a arătat din nou de ce în 2019 semna un contract pe cinci sezoane cu Real Madrid, chiar dacă ulterior cariera sa nu a cunoscut un traseu ascendent.

Cel mai bun om al ”câinilor” în eșecul de la Ploiești a fost mijlocașul central spaniol Alberto Soro .

Dinamo a dominat mare parte din partidă, avut două bare prin scoţianul Danny Armstrong (9 și 50), și o posesie spre 70%, statistici insuficiente însă pentru un rezultat favorabil.

Rodrigo Martins (39 - din penalty) a marcat singurul gol al partidei, după un fault comis de Raul Opruţ asupra lui Leo Teixeira .

Petrolul Ploieşti a învins-o pe Dinamo cu 1-0 duminică seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'', într-un meci din etapa inaugurală a Superligii.

Reacția lui Nuno Campos după ce a debutat cu o înfrângere

După un început bun de meci, Dinamo s-a văzut condusă în urma unui penalty transformat de Rodrigo Martins în finalul primei reprize.

”Câinii” au alergat după golul egalizator și au lovit de două ori bara porții lui Zima, dar fără succes.

În partea secundă, Dinamo a controlat jocul și a avut posesia, dar ocaziile periculoase au lipsit, astfel că Nuno Campos (51 de ani) începe o înfrângere pe banca noii sale echipe.

„Chiar dacă a fost o înfrângere, cred că toată lumea poate vedea că a fost una nedreaptă. Chiar și un rezultat de egalitate ar fi fost incorect. Trebuia să câștigăm meciul. Cred că a fost clar. Ne-am creat ocazii în multe feluri și am reușit să facem asta, să ne creăm șanse.

Acesta este începutul unui proces și este normal să fie așa. În primele 15 minute ne-am creat multe ocazii. Dacă am fi înscris, acum nu am mai fi vorbit la fel. Am avut două ocazii foarte mari în primele 15 minute și ne-am creat mai mult decât era necesar pentru a marca.

Băieții au făcut tot ce au putut ca să înscrie, dar se mai întâmplă să avem și zile ca aceasta. Trebuie să înțelegem că lucrurile nu pot ieși mereu din prima așa cum ne dorim.

Trebuie să ne construim identitatea noastră. Campionatul este un maraton. Avem multă experiență, chiar și eu am trecut prin astfel de situații și am terminat bine, chiar dacă am început cu o înfrângere. Asta nu înseamnă că așa vei și termina.

Noi am meritat să câștigăm, 100%, așa că acum este timpul să îmbunătățim anumite lucruri, să ne gândim ce am făcut bine și ce putem face și mai bine”, a spus Nuno Campos, după meci.

Urmează derby-ul cu campioana Universitatea Craiova

Pentru Dinamo urmează un meci ”de foc”, primul pe teren propriu în acest sezon, în compania campioanei Universitatea Craiova.

În etapa a treia, ”roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.

Foto: Sport Pictures