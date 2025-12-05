Africa de Sud participă pentru prima dată după 2010, când a terminat la egalitate cu Mexic în meciul de deschidere, dar nu a reuşit să se califice în faza eliminatorie.

Potrivit Reuters, co-gazdele Mexicului, Statele Unite şi Canada, vor intra în competiţie a doua zi, împotriva Paraguayului şi a câştigătoarei play-off-ului european A (Italia/Irlanda de Nord/Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina) - probabil Italia - la Los Angeles, respectiv Toronto.

Campioana en titre, Argentina, a fost repartizată în grupa cu Algeria, Austria şi debutanta Iordania, în timp ce Brazilia, de cinci ori câştigătoare a turneului, va juca împotriva Marocului - semifinalistă în 2022 - Haiti şi Scoţia.

Scoţienii participă la turneul final pentru prima dată după 1998, când au pierdut în faţa Braziliei în meciul de deschidere, în timp ce singura participare anterioară a Haitiului a fost în 1974.

Primul meci al Franţei va fi împotriva Senegalului, într-o reeditare a uneia dintre cele mai mari surprize ale turneului, când africanii au şocat campioana en titre în primul lor meci din turneul din 2002. Norvegia şi una dintre câştigătoarele barajelor completează grupa.

Anglia va începe împotriva Croaţiei, care a învins-o în semifinalele din 2018, şi va întâlni, de asemenea, Panama, pe care a învins-o cu 6-1 în faza grupelor din acelaşi turneu, şi Ghana.

Debutanţii din Curacao, cu o populaţie de 150.000 de locuitori, ceea ce îi face de departe cea mai mică ţară care a ajuns vreodată la turneul final, vor întâlni Germania, Ecuador şi Coasta de Fildeş.

Spania, numărul unu mondial, are o grupă de vis alături de debutanţii din Capul Verde, Arabia Saudită şi Uruguay.

Programul complet al competiţiei va fi anunţat sâmbătă de FIFA, scrie news.ro.

