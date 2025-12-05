GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026

România și-a aflat vineri seară posibilele adversare din grupele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic din 2026.

Până atunci, însă, România trebuie să treacă de barajul de calificare. Prima adversară va fi Turcia, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se califică în finala play-off-ului, să se dueleze cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

În cazul în care va câștigat barajul cu Turcia și va trece și de Kosovo sau Slovacia, România va ajunge în grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.

Meciurile din Grupa D se vor disputa pe trei stadioane. Mai jos puteți vedea o prezentare generală a celor trei arene.

SoFi Stadium

Los Angeles Stadium, cunoscut și ca SoFi Stadium, a fost inaugurat în septembrie 2020, iar construcția sa a costat aproximativ 5,5 miliarde de dolari.

Două echipe din NFL își dispută meciurile de acasă pe SoFi Stadium: L.A. Rams și L.A. Chargers.

Capacitate: 70.240 locuri

BC Place Vancouver

BC Place Vancouver este recunoscut pentru acoperișul său retractabil, cel mai mare din lume.

Este casa celor de la BC Lions (CFL) și Vancouver Whitecaps FC (MLS).

A fost inaugurat în 1983, dar a fost renovat ultima oară în 2011.

Capacitate: 54,500 locuri.

San Francisco Bay Area

San Francisco Bay Arena sau Levi's Stadium, așa cum mai este cunoscut, a fost inaugurat în 2014 și a costat aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

Levi's Stadium este casa echipei din NFL, San Francisco 49ers.

Capacitate: 68,500 de locuri.

