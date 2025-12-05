Până atunci, însă, România trebuie să treacă de barajul de calificare. Prima adversară va fi Turcia, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se califică în finala play-off-ului, să se dueleze cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

În cazul în care va câștigat barajul cu Turcia și va trece și de Kosovo sau Slovacia, România va ajunge în grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.

Meciurile din Grupa D se vor disputa pe trei stadioane. Mai jos puteți vedea o prezentare generală a celor trei arene.

SoFi Stadium