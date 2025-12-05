Răzvan Burleanu s-a arătat optimist după ce naționala României și-a aflat potențialele adversare de la Campionatul Mondial din 2026, turneu final organizat în SUA, Canada și Mexic.

Răzvan Burleanu, optimist după ce s-au stabilit grupele la Washington

Președintele FRF a subliniat tricolorii sunt și mai motivați, în condițiile în care se pot duela cu SUA, Australia și Paraguay.

„Este o tragere la sorți care ne şi motivează și ne provoacă enorm. Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediţie a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Răzvan Burleanu, conform FRF.ro.

Grupele de la CM 2026

Cu ocazia primei ediţii a Cupei Mondiale la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026) a fost stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe.

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Naţionala României a fost prezentă la tragerea la sorţi prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026. Tricolorii încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi câștigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

