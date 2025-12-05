Câștigătoarea rutei C din play-off-ul european (Turcia / România / Slovacia / Kosovo) va juca în grupa D de la CM 2026, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.



Turcia va primi vizita României pe 26 martie în semifinalele play-off-ului. Învingătoarea va juca finala barajului pe terenul câștigătoarei din confruntarea Slovacia - Kosovo.

Președintele Federației Turce: "Una dintre cele mai bune trageri posibile. Cred că vom câștiga grupa"



İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației Turce de Fotbal, a fost prezent la tragerea la sorți de la Washington și s-a declarat foarte mulțumit de grupa în care ar putea juca Turcia.



Mai mult, deși Turcia are de trecut peste două meciuri de baraj, Hacıosmanoğlu a avansat un obiectiv foarte îndrăzneț - câștigarea grupei de la Mondialul de anul viitor.



"Este una dintre cele mai bune trageri posibile - Australia, Paraguay și Statele Unite. Cred că băieții noștri vor reuși să câștige această grupă. Sper că vom avea oportunitatea să ajungem acolo, iar ulterior va fi esențial să câștigăm grupa. Cred că fotbaliștii noștri pot reuși asta", a spus Hacıosmanoğlu, potrivit Milliyet.

Vincenzo Montella, precaut: "Mă concentrez doar la play-off-ul din martie"



În schimb, Vicenzo Montella, selecționerul italian al Turciei, a avut un discurs mult mai temperat, spunând că acum se concentrează doar asupra play-off-ului din martie.



"Concentrarea mea este doar asupra play-off-ului din martie, dar mi-a plăcut tragerea la sorți. Pentru moment, ne vom concentra asupra meciurilor de baraj din martie. Au trecut 24 de ani de la ultima noastră prezență la Cupa Mondială și muncim din greu pentru a ne atinge obiectivul. Suntem foarte aproape, iar cel mai important pas va fi în martie. Obiectivele noastre sunt la fel ce ale suporterilor și vom munci împreună", a spus Vincenzo Montella.

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026