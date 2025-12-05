Primul Mondial cu 48 de echipe propune un format cu 12 grupe a câte 4 naționale. În fazele eliminatorii vor merge 32 de echipe: primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 3.
Două variante pentru "grupa morții" de la CM 2026
În ceea ce privește statutul de "grupă a morții", adică grupa cea mai echilibrată de la turneul final, presa internațională oscilează între grupa I (Franța, Senegal, Norvegia, Irak/Bolivia/Surinam) și grupa L (Anglia, Croația, Ghana, Panama).
"Cea mai proeminentă candidată pentru titlul de "Grupa Morții" este grupa I, acolo unde capul de serie Franța va înfrunta Senegal și Norvegia lui Erling Haaland, dar și o câștigătoare a unui play-off internațional", a scris The Guardian.
În schimb, USA Today crede că grupa Angliei ar merita acest titlu neoficial. Naționala condusă de Thomas Tuchel va înfrunta Croația (locul 10), Ghana (locul 79) și Panama (locul 30).
"Clasată pe locul 4 în ierarhia FIFA, Anglia a avut parte de cel mai rău scenariu posibil când Croația a fost extrasă din urna a doua. Finalista Mondialului din 2018 a eliminat Anglia la acel turneu final, iar ulterior a terminat pe 3 la ediția din 2022.
De asemenea, Ghana este una dintre cele mai performante echipe din Africa, având în vedere că s-a calificat la cinci dintre ultimele șase ediții ale Cupei Mondiale", a scris USA Today.
Grupele pentru Cupa Mondială din 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama